Засіяли заміновані поля з дронів: український проєкт про мед здобув нагороду конкурсу "Каннські леви"

Рекламна кампанія українського меду, зібраного із квітів на замінованих росіянами полях, отримала нагороду міжнародного фестивалю в галузі креативності "Каннські леви".

Проєкт "Мед мінних полів" (Minefield Honey) отримав "золото" конкурсу, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Український контекст завжди унікальний. Наша публічна дипломатія вкотре доводить, що вона може набувати абсолютно нових сенсів і форматів заради великої мети. Проєкт "Мед мінних полів" [...] один із тих прикладів, коли креативна сила стає рушієм важливої соціальної місії. Ця золота Каннська нагорода, найвища у міжнародній індустрії та перша для України, – вагоме визнання креативності українців", – наголосив міністр.

Нагорода стала першим "золотом" для української рекламної індустрії, повідомив генеральний директор компанії Publicis Group Ukraine, яка займалася промоцією проєкту, Енвер Кікава.

Автори проєкту Minefield Honey використали дрони, щоб засіяти квітами заміновані території України, які тимчасово непридатні для сільського господарства. На цих полях, неподалік доріг встановили вулики, аби згодом зібрати мед.

Крім своєї основної функції, "домівки" комах виконують ще одне завдання – попереджають про мінну небезпеку. Вулики виглядають як знаки, що застерігають про замінування території.

На пакуваннях меду, зібраних на мінних полях, автори проєкту розповідають історію виготовлення продукту. На етикетці також розмістили QR-код із посиланням на збір для підтримки розмінування України.

Проєкт створили за підтримки Міністерства зовнішніх справ.

"Каннські леви" (Cannes Lions) – колишній Міжнародний фестиваль реклами, який заснували в 1954 році. Метою конкурсу є представлення на нагородження робіт у сфері креативних комунікацій, рекламі та дизайні.

Нагадаємо, документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" українського режисера Мстислава Чернова став переможцем фестивалю кіно про права людини Docudays UA.

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