Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського - лідер серед мистецьких закладів освіти України

Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського — провідний вищий музичний навчальний заклад України, історія якого бере свій початок від 1863 року.

Протягом своєї багаторічної історії НМАУ ім. П. І. Чайковського є лідером серед вищих мистецьких освітніх закладів України та займає високі щаблі в світових освітніх рейтингах серед мистецьких закладів освіти.

У 2023 році Академія увійшла до ТOP-100 QS World University Rankings – одного із найавторитетніших рейтингів університетів у світі та очолила Перший всеукраїнський рейтинг мистецьких закладів вищої освіти дослідницької компанії «Active Group» за 2022-2023 навчальний рік.

За результатами онлайн-голосування, в якому взяло участь понад 300 000 українців, НМАУ ім. П. І. Чайковського перемогла у Першому народному рейтингу "Науковий лідер України".

На сьогоднішній день НМАУ ім. П. І. Чайковського є флагманом української мистецької освіти, співпрацює з найкращими ВНЗ світу та динамічно розвивається.

Серед почесних професорів закладу - всесвітньовідомі митці: оперний співак Пласідо Домінго, диригент Рікардо Муті, генеральний директор «Метрополітен опера» Пітер Гелб, кінорежисер Бруно Монсенжон.

У 2023 році в стінах НМАУ ім. П. І. Чайковського відкрилась перша у світі музична кафедра ЮНЕСКО «Музика, освіта, наука – заради миру».

Впродовж війни Музична академія проводить активну волонтерську діяльність, а також спрямовує зусилля задля збереження мистецької спадщини та розвитку музичної освіти України. Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського впевнено тримає лідерство серед найкращих мистецьких ЗВО, презентуючи якісний рівень освітніх послуг та вагомі досягнення у сферах культурно-мистецької діяльності.

У 2023 році заклад увійшов до ТОП—100 Рейтингу найкращих університетів світу за версією консалтингової компанії Quacquarelli Symonds. (QS World University Rankings), переміг у всеукраїнському рейтингу мистецьких закладів вищої освіти за версією компанії «Active Group» (2023)» серед мистецьких ЗВО.

Студентське життя академії насичене змістовними подіями та проєктами!

Окрім навчання, відвідування різноманітних тренінгів, воркшопів, майстер-класів, студенти реалізують свої здібності у різних конкурсах, змаганнях і проєктах. Втілюють масштабні науково-освітні, доброчинні, культурні, розважальні, спортивно-оздоровчі проєкти.

В академії працює оперна студія, яка є єдиною з усіх українських студій, маючи чудову матеріальну базу, функціонує як самостійний оперний театр.

Оперна студія була відкрита 1938 року, вистави проходять у Великій залі НМАУ, яка з 28 квітня 2017 року носить ім'я героя України Василя Сліпака!

Славиться Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського успішними та зірковими випускниками, які обіймають ключові посади в провідних мистецьких, управлінських структурах країни та закордону, виступають на відомих сценічних площадках світу!

Серед відомих випускників консерваторії — М. Берденников, В. Буймістер, М. Вериківський, Д. Гнатюк, І. Карабиць, П. Кармалюк, П. Козицький, В. Конощенко, Б. Лятошинський, Г. Майборода, П. Майборода, Є. Мірошниченко, Д. Петриненко, М. Рахлін, Л. Ревуцький, Л. Руденко, В. Сильвестров, Є. Станкович, Є. Червонюк .

Академія реалізує проєкт міжнародної програми Європейського Союзу Еразмус+.

Вступ до Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського дозволить студентам набувати професійно-практичного досвіду ще під час навчання, реалізовувати різноманітні проєкти, втілювати сміливі творчі ідеї в життя!

Незважаючи на війну та повномасштабне вторгнення, українські науковці та Вищі навчальні заклади України продовжують плідно працювати задля розвитку держави та підвищення її міжнародного іміджу!