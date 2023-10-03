Президент Одеської юридичної академії Сергій Ківалов: «Наші студенти, які боронять країну, – справжні Герої!»

«Щойно ми відзначили День захисників і захисниць України. Я особливо пишаюся героями Батьківщини, які пішли захищати наші кордони і незалежність, не дивлячись на те, що у них були всі можливості не змінювати звичний устрій життя. Серед таких – наші студенти і викладачі. 52 студенти стаціонару Національного університету «Одеська юридична академія», юнаки і дівчата, які мали бронь від служби в Збройних Силах України. Але сьогодні вони на фронті. З впевненістю можу стверджувати, що така кількість студентів денної форми навчання, які боронять державу, є найбільшою серед закладів вищої освіти країни. Замість студентської парти і затишної аудиторії – окоп та госпіталь. На превеликий жаль, хтось вже не повернеться з поля бою ніколи.

Саме про них ми завжди маємо думати, говорити, цікавитися їх станом, допомагати необхідним. Ці молоді, вже досвідчені воїни, – гордість Одеської юридичної академії. Гордість України.

Проте серед десятків тисяч випускників університету є різні. Серед них одиниці таких, як, наприклад, Грабович, якій сьогодні повідомила про підозру Служба безпеки України. Безсумнівно, багатотисячний колектив Національного університету «Одеська юридична академія» та я особисто різко засуджуємо ганебну поведінку та підтримку агресора в розпал війни. Ми не повинні приділяти цим колишнім співвітчизникам такої уваги. Вони на неї не заслуговують. Нехай ними займаються правоохоронні органи.

Завдання для нас – не зупинятися в підтримці і допомозі нашим захисникам. Це головне, що має значення», – прокоментував почесний громадянин міста Одеси та Одеської області, президент Національного університету «Одеська юридична академія» Сергій Ківалов.