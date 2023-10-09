 
Інформація до новини
0
Учора, 12:30

Президент Одеської юридичної академії Сергій Ківалов вручив почесні нагороди військовослужбовцям ЗСУ та представникам юридичної спільноти з нагоди професійного свята

Категорія: Новини / Перша шпальта / Видео

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

З нагоди професійного свята Дня юриста президент Національного університету «Одеська юридична академія» Сергій Ківалов відзначив почесними нагородами військовослужбовців – студентів та викладачів Юракадемії, які в лавах ЗСУ боронять країну. В урочистому заході взяли участь керівництво судів, правоохоронних органів, Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Одеського територіального управління НАБУ, Одеського наукового-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції, Державної судової адміністрації в Одеській області, Головного управління державної міграційної служби в Одеській області, Ради адвокатів Одеської області, Одеської обласної організації Союзу юристів України.

«З особливою шаною вручив почесні нагороди військовослужбовцям Збройних Сил України – студентам та викладачам нашого університету. 12 викладачів та 52 студенти стаціонару, не дивлячись на те, що мали бронь, пішли на фронт захищати державні кордони та увесь український народ. Це найбільша кількість студентів денної форми навчання серед усіх закладів вищої освіти нашої країни, які сьогодні в лавах ЗСУ боронять рідну землю, рятують життя, ведуть розвідку та бій з ворогом. Також цього дня відвідав наших студентів, які наразі проходять лікування в медичних установах міста. Скорішого одужання! Ви – гордість країни!
В тилу у нас є важливе завдання. За зверненням Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного колектив Одеської юридичної академії працює над нормативно-правовою базою, яка має юридично захистити наших військових.
Вельмишановні колеги, щиро бажаю вам успіхів та досягнень у нелегкій праці!
Миру нашій країні!» – звернувся до юридичної спільноти президент Національного університету «Одеська юридична академія», Заслужений юрист України Сергій Ківалов.

Галерея

prev
next
і ще фотографії ›



Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 