Президент Одеської юридичної академії Сергій Ківалов вручив почесні нагороди військовослужбовцям ЗСУ та представникам юридичної спільноти з нагоди професійного свята

«З особливою шаною вручив почесні нагороди військовослужбовцям Збройних Сил України – студентам та викладачам нашого університету. 12 викладачів та 52 студенти стаціонару, не дивлячись на те, що мали бронь, пішли на фронт захищати державні кордони та увесь український народ. Це найбільша кількість студентів денної форми навчання серед усіх закладів вищої освіти нашої країни, які сьогодні в лавах ЗСУ боронять рідну землю, рятують життя, ведуть розвідку та бій з ворогом. Також цього дня відвідав наших студентів, які наразі проходять лікування в медичних установах міста. Скорішого одужання! Ви – гордість країни!

В тилу у нас є важливе завдання. За зверненням Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного колектив Одеської юридичної академії працює над нормативно-правовою базою, яка має юридично захистити наших військових.

Вельмишановні колеги, щиро бажаю вам успіхів та досягнень у нелегкій праці!

Миру нашій країні!» – звернувся до юридичної спільноти президент Національного університету «Одеська юридична академія», Заслужений юрист України Сергій Ківалов.