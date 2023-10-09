Президент Одеської юридичної академії Сергій Ківалов вручив почесні нагороди військовослужбовцям ЗСУ та представникам юридичної спільноти з нагоди професійного свята

З нагоди професійного свята Дня юриста президент Національного університету «Одеська юридична академія» Сергій Ківалов відзначив почесними нагородами військовослужбовців – студентів та викладачів Юракадемії, які в лавах ЗСУ боронять країну. В урочистому заході взяли участь керівництво судів, правоохоронних органів, Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Одеського територіального управління НАБУ, Одеського наукового-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції, Державної судової адміністрації в Одеській області, Головного управління державної міграційної служби в Одеській області, Ради адвокатів Одеської області, Одеської обласної організації Союзу юристів України.
В тилу у нас є важливе завдання. За зверненням Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного колектив Одеської юридичної академії працює над нормативно-правовою базою, яка має юридично захистити наших військових.
Вельмишановні колеги, щиро бажаю вам успіхів та досягнень у нелегкій праці!
Миру нашій країні!» – звернувся до юридичної спільноти президент Національного університету «Одеська юридична академія», Заслужений юрист України Сергій Ківалов.