Українські архітектори отримали міжнародну нагороду "Будівля року" за дизайн київської книгарні

Архітектурне онлайн-видання ArchDaily назвало переможців щорічної премії Building of the Year Awards (“Будівля року”). Київську книгарню Readellion обрали найкращим проєктом в категорії Interior Architecture.

Про це книгарня повідомила в соціальних мережах. Дизайн для книгарні розробляло архітектурне бюро prototype. Проєкт у фіналі конкурсу змагався з 4 учасниками: івент-простором LES у Берліні, мистецьким простором у Мадриді, дерматологічною клінікою Baftar у Тегерані та апартаментами 10K House у Мадриді.

Як розповіла співзасновниця книгарні Марія Д’якова в коментарі УП.Культура, що команду архітекторів їм порадив один з підписників.

Фізична книгарня з авторським інтер’єром відкрилася 20 серпня 2023 року за адресою Вознесенський узвіз, 23. У ній продають здебільшого закордонні видання про креативні індустрії, а також український самвидав та нішеві видання.

Про нагороду від ArchDaily

ArchDaily – найбільше у світі онлайн-видання про архітектуру і дизайн. Його створили у 2008 році у Нью-Йорку. Видання висвітлює тенденції та тренди в архітектурі в Америці, Європі та Азії.

У щорічній премії Building of the Year можуть брати участь архітектурні проєкти з усього світу. Переможців обирають не журі, а читачі видання.

“Рік за роком ви використовували свою колективну проникливість, щоб висвітлити архітектурну досконалість, що охоплює різні культури, економіки та ландшафти по всьому світу”, – зазначили на сайті ArchDaily.

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