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Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар серпня 2023 року

Категорія: Новини / Культура та мистецтво

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Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар серпня 2023 року *

 

   1 вівторок               Гаррі Поттер та загублений ліс   16:00

                                      Декамерон                                          19:00

   4 п’ятниця               Кохання січового стрільця (ц)         16:00

   5 субота                    Дванадцять стільців                           17:00

   6 неділя                    За двома зайцями                               17:00

   7 понеділок            LADIESNIGHT                               18:00

   8 вівторок               Нічна зміна                                        19:00

   10 четвер                  Брехуха                                                18:00

   11 п’ятниця             Кохання січового стрільця               18:00

   12 субота                 Принцеса цирку                                  17:00

   13 неділя                 Холодне серце                                    11:00

                                      Про що мріють жінки                     18:00

   15 вівторок             № 13                                                     18:00

   16 середа                 Тіна Кароль                           16:00, 19:00

   17 четвер                  Дванадцять стільців                           18:00

   18 п’ятниця             Золоте теля                                          18:00

   19 субота                 Чиполліно                                            11:00

                                      THE BEST                                          18:00

   20 неділя                  Принцеса цирку                                  17:00

   22 вівторок             ROCK THE SUMMER                    19:00

   23 середа                  Кохання січового стрільця               18:00

   24 четвер                 Dizel Show                                           19:30

   25 п’ятниця            Dizel Show                                           19:30

   26 субота                 Dizel Show                                           19:30

   27 неділя                 ВЕЛИКИЙ МозGOфест                  10:30                                       Маріца                                                  17:00

   29 вівторок             БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ                            19:00 30 середа                          Княгиня Ольга                                 19:00

   31 четвер                  Скрипаль на даху                               18:00

 

* у репертуарі можливі зміни




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