Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар серпня 2023 року *
1 вівторок Гаррі Поттер та загублений ліс 16:00
Декамерон 19:00
4 п’ятниця Кохання січового стрільця (ц) 16:00
5 субота Дванадцять стільців 17:00
6 неділя За двома зайцями 17:00
7 понеділок LADIES’ NIGHT 18:00
8 вівторок Нічна зміна 19:00
10 четвер Брехуха 18:00
11 п’ятниця Кохання січового стрільця 18:00
12 субота Принцеса цирку 17:00
13 неділя Холодне серце 11:00
Про що мріють жінки 18:00
15 вівторок № 13 18:00
16 середа Тіна Кароль 16:00, 19:00
17 четвер Дванадцять стільців 18:00
18 п’ятниця Золоте теля 18:00
19 субота Чиполліно 11:00
THE BEST 18:00
20 неділя Принцеса цирку 17:00
22 вівторок ROCK THE SUMMER 19:00
23 середа Кохання січового стрільця 18:00
24 четвер Dizel Show 19:30
25 п’ятниця Dizel Show 19:30
26 субота Dizel Show 19:30
27 неділя ВЕЛИКИЙ МозGOфест 10:30 Маріца 17:00
29 вівторок БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 19:00 30 середа Княгиня Ольга 19:00
31 четвер Скрипаль на даху 18:00
* у репертуарі можливі зміни