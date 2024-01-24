Дві українські книжки потрапили до міжнародного списку видатних дитячих видань

Американська секція від Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги (USBBY) створила список видатних книжок з усього світу 2024 року. До нього потрапили два українські видання: "Жовтий метелик" Олександра Шатохіна та "Хто зробить сніг" Мар’яни Прохасько і Тараса Прохаська.

Про це повідомили на сайті USBBY.

Журі обирало найкращі твори дитячої літератури з інших країн, які знайомлять читачів у США з видатними авторами та ілюстраторами. Також розглядали такі видання, що допомагають дітям у США побачити світ з інших точок зору.

Про що українські дитячі книжки

Книжка "Жовтий метелик" – це "тиха книжка" про життя після війни, яку створив Олександр Шатохін. У ній дівчинка, тікаючи від "обмежень та рабства", зустрічає метеликів і знаходить у них надію.

Окладинка англомовної версії книжки "Жовтий метелик".

"Дівчинка — це власне Україна — та, що тікає і протестує проти обмежень, рабства. Зустрічаючи метеликів, незважаючи на все вільних і яскравих, дівчинка розуміє, що життя буде продовжуватись, свободу метелика неможливо обмежити чи знищити…", – йдеться в анотації книжки.

У переліку від USBBY книжка потрапила до рубрики "Скорбота і невідомість". В англійському перекладі вона вийшла у видання Red Comet Press.

Одна з ілюстрацій у книжці.

В Україні "Жовті метелики" видало Видавництво Старого Лева у 2022 році.

"Хто зробить сніг" – перша книжка для дітей авторства Мар’яни і Тараса Прохаськів. Для Мар’яни Прохасько вона також стала першим досвідом в ролі ілюстраторки.

"Тепла казка по родину кротів та їх тринадцять кротенят, про дружбу та взаємодопомогу, про турботу та домашній затишок, а також про те, хто насправді робить сніг…", – описують сюжет на сайті.

До рубрики "Фантазія і уява" книжка увійшла в англомовному перекладі Бориса Дралюка і Дженіфер Крофт від видавництва Elsewhere Editions.

Розворот книжки "Хто зробить сніг".

Оригінальну книжку також випустило Видавництво Старого Лева.

Раніше "Хто зробить сніг" увійшла до рейтингу найкращих книжок для дітей та підлітків 2023 року від The New York Times.

Крім того, дитяча книжка отримала низку нагород в Україні. Зокрема, стала переможцем конкурсу "Книга року ВВС – 2013" у номінації "Дитяча Книга року ВВС – 2013", також отримала премію "ЛітАкцент року 2013" у номінації "Поезія і проза для дітей", посіла перше місце рейтингу "Книжка року‘2013" у номінації "Дитяче свято".