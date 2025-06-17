В Одесі відкрилась виставка «Планети» Злати Гончарової: живопис, графіка й енергія літа

У галереї «#ARTODESSA» Літнього театру Міського саду відкрилась нова виставка «Планети» — авторський проєкт одеської художниці Злати Гончарової, яка вже давно здобула визнання як одна з найяскравіших мисткинь півдня України.

Мистецтво, що надихає

Злата Гончарова — живописець, дизайнер, педагог, ілюстратор і майстер боді-арту. У своїй творчості вона впевнено поєднує різноманітні художні техніки та завжди працює з високим професіоналізмом, незалежно від жанру чи задуму — чи то складний натюрморт, чи експресивний портрет, чи пейзаж, написаний з натури.

Проєкт «Планети» вражає багатством експозиції. Тут представлено десятки робіт, що розкривають широту творчих шукань і можливостей художниці. Натюрморти – яскраві, фактурні, емоційно насичені. Пейзажі – ліричні та впізнавані, з характерним одеським настроєм. Портрети – монументальні та водночас романтичні, з глибоким психологізмом.

Гармонія кольору і форми

Картини Злати випромінюють особливу енергетику – кольору, ритму, фактури. Її твори створюють враження гармонії навіть у контексті сучасних викликів. І саме в цю мить, коли одеське літо розгортається у всій своїй красі, виставка стає влучною емоційною нотою — спокійною, життєствердною, світлою.





Виставка триває

Виставка «Планети» вже відкрита для всіх охочих у галереї «#ARTODESSA» Літнього театру. Це не просто експозиція — це простір візуального діалогу, що поєднує внутрішній світ художниці та глядача. Вона про взаємозв’язки, про космос емоцій, про те, що ми всі — планети, які обертаються навколо власного сонця.





Запрошуємо відвідати, вхід вільний.



