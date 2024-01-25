ГАЛЕРЕЯ «#ARTODESSA» презентує виставку живопису «Terra majoris. Земля предків Алли Крикун».

ГАЛЕРЕЯ «#ARTODESSA» Літнього театру Міського саду презентує виставку, присвячену пам'яті одеської художниці Алли Крикун – «Terra majoris. Земля предків Алли Крикун».

Відкриття 26 січня 2024 р. о 17.00.

В експозиції представлено близько 50-ти робіт з галерейних зборів та приватних колекцій одеситів, які цінували творчість Алли Михайлівни. Художній світ живопису та графіки Алли Крикун унікальний та багатогранний. Природа - одна з улюблених тем у її творчості: яскрава та експресивна, вона завжди служила джерелом для радості та натхнення. При цьому майстер часто вибирала героями своїх творів птахів і тварин, через що сюжети набували казкового, міфологічного характеру, а персонажі часом наділялися людськими якостями…

У звичайному житті Алла Крикун обожнювала котів та собак, любила рибалити і розповідати про свої походи на море.

Близькість до природного, вітального початку буття збереглася в автора з дитинства до зрілості. Невипадково протягом багатьох років художниця давала назву своїм виставкам «Земля предків», завжди підкреслюючи тим самим свій зв'язок із корінням, з Батьківщиною, з українським національним характером, у якому втілюється потужна та прекрасна життєва енергія.

Алла Михайлівна також захоплювалася різьбленням по дереву та розписом олією на дерев'яній основі, що зближало її з витоками народного мистецтва.

Окрема сторінка у творчій біографії автора – поезія. Найчастіше сумні та проникливі, вірші Алли Крикун доходять до самого серця, відкриваючи її почуття - сильні особисті переживання втрати, самотності, стверджуючи тонкий, ліричний погляд на світ:

«Що ж то було?

Чи то був сон?

Чи то життя пройшло?

Що ж то було?».

Кожен твір, створений художником - картина, малюнок, дерев'яний виріб, вірш - це його втілення, залишене на згадку про себе.

Пам'ять про Аллу Крикун - чиста і добра, як і сам її чудовий художній Всесвіт, щиро залишений усім нам як послання.

Кураторка проекту – Олена Павлова.