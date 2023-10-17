Галерея «#ARTODESSA» Літнього театру Міського саду представляє виставку «КОЛАЖ+АСАМБЛЯЖ».

Відкриття 17 жовтня о 17:00.

У проекті представлено 80 робіт понад 50-ти художників та майстрів з Одеси, Чорноморська та Южного.

Ідея проведення проекту належить художнику та педагогу Олексію Маліку, який уже втретє проводить тематичну виставку у нашому місті.

Участь у виставці колажів викликає великий інтерес як у авторитетних художників, так і у студентів, тому кількість робіт, запропонованих авторами, перевершила всі очікування організаторів.

Колаж та асамбляж – сучасні та вкрай цікаві жанри художньої творчості. Матеріали, що використовуються у створенні цих арт-об'єктів настільки різноманітні та химерні, що задуми авторів справляють сильне враження, дивуючи глядача масштабом уяви та креативністю.

Метал, тканина, пластик, кераміка, реді-мейд, масляні фарби, папір - перелік матеріалів можна продовжувати нескінченно… В результаті з'являється колаж або асамбляж, в якому ідея та виконання виявляються на високій, професійній шкоді, а концепція притягує своєю неординарністю.

Ряд робіт у проекті присвячені темі війни в Україні та відображають почуття та ставлення митців до нашого складного та трагічного справжнього.

Зазначимо також, що колаж і асамбляж мають за наявності подібності і деякі відмінності - асамбляж виступає переважно як тривимірне твір.

Можливо, така яскрава та різнопланова виставка викличе у глядачів бажання зробити щось самостійно, присвятити себе творчості.

Куратори проекту: Олексій Малік, Сергій Папроцький.

Катерина Піменова, арт-оглядач.