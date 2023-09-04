Фотопроект Олени Ксенофонтової - «Одеса. У відображенні реальності»





Галерея «#ARTODESSA» Літнього театру Міського саду представляє фотопроект Олени Ксенофонтової -

з 2 вересня 2023 року.

Олена Ксенофонтова, молодий одеський фотограф, представляє серію великоформатних робіт, на яких зображено відображення міста. Подібний прийом відомий у художній фотографії. Він дає можливість трансформувати зображення та надати йому нової образності. Автор знаходить цікаві ракурси, де сам об'єкт, світло, поверхня відображення і навіть пора року, формують іншу реальність.

Одеса – місто з яскравою історією, унікальною архітектурою та мультикультурними традиціями. Його колорит та феноменальність відомі у всьому світі. Сьогодні в нашому місті є руйнування від жорстокої війни - як рани в серці будь-якого одесита… Ми знаємо, що все буде відновлено, але саме сьогодні крихкість і цінність всього одеського стає настільки очевидною, що кожен мешканець робить все, що від нього залежить, щоб урятувати і зберегти своє рідне місто.

Художні пошуки Олени Ксенофонтової широкі та різнопланові. Фотограф працює у жанрі портрета, пейзажу, хроніки. Проект «Одеса. У відображенні реальності» - прагнення автора рухатися вперед у вивченні підходів у галузі сучасної фотомайстерності. При цьому наше місто на фотороботах виглядає зворушливим і милим - яскравість південного сонця підсвічує жовте листя, дощ очищує повітря і надає свіжості небу та високим хмарам, величезні калюжі відбивають старі будинки, з вікон яких ллється м'яке світло, а їхні силуети нагадують часом старовинні листівки.

У відображеннях втілилася реальність нашого міста - історія, сучасність та впевненість у мирному та благополучному майбутньому Одеси та України.



