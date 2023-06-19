В Одесі відбувся Фестиваль «Таланти України"

Літній театр одеського Міського саду став майданчиком фестивалю «Таланти України», тут розташувався цікавий ярмарок майстрів у тіні дерев можна безкоштовно пограти у цікаві та рухливі ігри. На фестивалі аншлаг – представлені всі: одесити та гості міста різного віку, у тому числі і зовсім малюки. Одеський фестиваль стартував, незважаючи на війну та спеку, відкрився він 18 червня об 11:00 і триватиме до 20:00 до речи вхід безкоштовний.

Весь цей час гості мали змогу насолоджуватись творчістю дитячих міських колективів. Глядачі побачили виступи відомих дитячих танцювальних та музичних колективів, а також вихованців центрів творчості.

У програмі – зіркові гості заходу. Це солісти військового хору та Народна артистка України, оперна співачка Віра Ревенко.

Окрім того, пройшли покази колекцій відомих українських дизайнерів. Серед гостей розіграно призи.

Дохід від заходу буде направлено на підтримку дітей України.