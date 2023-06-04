Карина Кардаш Берлін «Серцем я лину» (автор Ю.Работін)

Кардаш Карина - 16-річна одеситка, творча, цілеспрямована, старанна, емоційна та наполеглива, відмінниця у навчанні, учениця вокального класу О.В.Яценко ДШМ № 3 м. Одеси протягом останніх років постійно перемагає на міжнародних конкурсах, фестивалях, змаганнях в різних країнах світу та містах, виступає з благодійними концертами в дитячих будинках, інтернатах, школах, госпіталях та санаторіях для ветеранів війни, переселенців, приймає участь в багатьох тематичних заходах та концертах міського, районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня, має понад 800 дипломів, грамот, медалей, понад 350 переможних кубків та десятки сертифікатів, виступає з вокальними, інструментальними та танцювальними номерами, а також в якості ведучої багатьох концертів різного рівня.

Карина Кардаш - в грудні 2021 року виступила дипломатичним представником України на 169-тій Генеральній асамблеї Міжнародного Бюро Виставок (ВІЕ) у Парижі, як країни-кандидата на Ехро 2030; 10.12.2021 й 14.12.2021 - виступала в Кабінеті міністрів України; Карина - Рекордсменка України!!! - в 15 років вона прийняла участь у 769 (офіційно- підтверджених у паперовому вигляді) благодійних, конкурсно-фестивальних та концертних заходах, Карина 5.11.2021 нагороджена медаллю народної пошани та посвідченням «За благодійність», в грудні 2021 - нагороджена Званням «Гордість Одеси»; Карина - член молодіжної ради Одеської області; 19.12.2021 - прийняття Карини в Асоціацію діячів естрадного мистецтва України та вручення Посвідчення.

Карина - талановита одеситка, творча, цілеспрямована, старанна, емоційна, наполеглива та музична - вміє грати на фортепіано, синтезаторі, гітарі та укулелі, вивчає акторську майстерність, риторику, англійську та німецьку мови, займається вокалом та приймає участь в показах мод в якості моделі та ведучої, перемагає на міжнародних конкурсах, фестивалях, змаганнях в різних країнах світу та містах, виступає з благодійними концертами в дитячих будинках, інтернатах, школах, госпіталях та санаторіях для ветеранів війни, переселенців, приймає участь в багатьох тематичних заходах та концертах міського, районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня, має понад 800 дипломів, грамот, медалей, переможних кубків та сертифікатів, увійшла до «Енциклопедії дитячих талантів України» в 2019-2021 роках, має звання «Найвидатніші діти України 2021р» та «Найвидатніші діти України 2020р», двічі прийняла участь у проекті "Дует із зіркою", де разом заспівала з Народною артисткою України Наталією Бучинською та українським співаком, актором та телеведучим - EL Кравчуком; отримала звання «Super World Talent 2021»! (Лондон), «The wonderful vocalist 2021» , «Talented vocalist 2021», «Talented musician 2021»,, «Найкраща вокалістка 2021 року», «Таїепіесі сіапсег 2021», «Яскрава вокалістка 2021 року», «Золота молодь України - 2021», «100 юних талантів Одеського регіону» в 2019-202Ір.р., "Best Singer of Ukraine 2021",, нагороджена Дипломами та кубками «Оскар» в номінаціях: ГРАН-ПРІ Премії «Творча молодь Одещини 2021», переможець Премії «Творча молодь Одещини в номінації «Творча людина року - 2021» та в номінації «Вокаліст року», має звання - «Кращий вокаліст 2020р» та «Кращий соліст 2021р», Гран-прі «Найяскравіші таланти 2021року».



