Виставка марок та конвертів з колекції Олександра Канівця у Одеському історико-краєзнавчому музеї

Одеський історико-краєзнавчий музей представляє унікальні збори марок та конвертів із колекції киянина Олександра Канівця – виставка «Незламний, нескорений козацький дух українського народу», з 11 по 21 квітня (адреса музею – вул. Гаванна, 4). Всеукраїнську історичну пересувну філателістичну виставку-естафету Олександр Канівець возить багатьма містами України протягом останнього року, з початку війни. Проект побував уже у двадцяти великих та малих містах нашої країни.

Основна мета, за словами філателіста, – показати духовну силу українців, унікальність наших міст та сіл, єдність нашого суспільства та знакову роль Тараса Шевченка в історії та культурі України. Автор проекту планує відвідати усі регіони України. На Одещині виставка була показана у Балті, Подільську, Ананьєві, Роздільній, куди вона прибула з Кропивницького. Далі проект вирушить до Миколаївської області. Експозиція складається з двох тематичних частин: «Україна – єдина країна», в якій представлені марки та конверти всіх міст нашої країни, а також «Останнім шляхом Кобзаря» – марки та конверти міст, у яких був Тарас Григорович Шевченко. Подано також його посмертну маску. Олександр Канівець - колекціонер, філателіст, юрист, громадський діяч, автор багатьох філателістичних проектів - переконаний, що його місія - об'їхати усі міста України та своїм проектом утвердити рішучість та відвагу українців у їх боротьбі за незалежність, впевненість у нашій Перемозі та у прекрасному майбутньому нашій Батьківщини.