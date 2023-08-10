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Галерея «#ARTODESSA» Літнього театру Міського саду представляє персональну виставку творів Наталії Куліковської «Одеські Обереги». Відкриття 11 серпня о 17.00.
У представленому проекті Наталія Куліковська відображає морські та степові пейзажі нашого регіону, а також квіти та тварин – все, що породжує в людині тонкі переживання, наповнені поетикою та світлими почуттями.
Ліричні панорами узбережжя зачаровують своїм романтизмом та складністю змін хвиль, хмар і світла. Простір у цих роботах наповнений свободою та експресією.
Квіткові композиції гармонійні та привабливі деталізацією всіх елементів. Вони виражають життєві витоки, буйство кольору й водночас - ніжність і крихкість. Сама мисткиня уточнює:
«Одеські береги, або ж… Оʼбереги.
На створення цієї серії робіт мене надихнула яскрава природа одеського узбережжя. Часті прогулянки по схилах біля моря дають багато сюжетів для втілення в живопису.
Танець трав від подиху теплого вітру, яскраве сонце, що виблискує на морській гладі, чи вабливі фарби південного заходу сонця – усе це я намагаюся передати у своїх роботах. «Одеські обереги» - особливого значення для мене ця назва набула після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Тоді наші береги стали для мене не тільки джерелом натхнення, а й джерелом надії і віри в Перемогу, стали оберегом, якого хочеться триматися і підтримувати у цей страшний час…»