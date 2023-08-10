Галерея «#ARTODESSA» Літнього театру Міського саду представляє персональну виставку творів Наталії Куліковської «Одеські Обереги». Відкриття 11 серпня о 17.00.

Авторка пропонує до уваги глядачів серію робіт, виконаних аквареллю та акрилом.

У представленому проекті Наталія Куліковська відображає морські та степові пейзажі нашого регіону, а також квіти та тварин – все, що породжує в людині тонкі переживання, наповнені поетикою та світлими почуттями.

Ліричні панорами узбережжя зачаровують своїм романтизмом та складністю змін хвиль, хмар і світла. Простір у цих роботах наповнений свободою та експресією.

Квіткові композиції гармонійні та привабливі деталізацією всіх елементів. Вони виражають життєві витоки, буйство кольору й водночас - ніжність і крихкість. Сама мисткиня уточнює:

«Одеські береги, або ж… Оʼбереги.

На створення цієї серії робіт мене надихнула яскрава природа одеського узбережжя. Часті прогулянки по схилах біля моря дають багато сюжетів для втілення в живопису.