Джаз, який допомагає жити

«Клуб юних нобілістів завжди відкритий для талановитої молоді і якщо у вас буде бажання, то ми будемо сприяти вашому росту професійному і духовному. Сьогодні запущений проект «Мир Землі» мета якого виключити слово «війна» із свідомості. Говорячи про наступний ваш концерт хотілося би, щоб ваша музика стала говорити про мир, повторюсь, виключити слово «війна» із свідомості. Все залежить від вашої щирості, якщо ви це зробите з любов’ю це буде нести в собі відродження природи та людського духу і люди к нам прийдуть. Ми виключили слово «війна» взагалі і якщо подекуди можуть лунати думки незгоди. Нічого страшного ми в цьому не бачимо, тому що взагалі ми всі прагнемо миру!», - додав президент Клубу юних нобілістів Володимир Гнатенко.