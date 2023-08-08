Джаз, який допомагає жити

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Молоді талановиті музиканти Демура Сергій і Селиханович Артем, які в нашому місті 09 серпня будуть проводити благодійний джазовий концерт у ГАЛЕРЕЯ «#ARTODESSA» Літнього театру Міського саду.
Початок: 18:00 благодійний концерт допомоги постраждалим від обстрілу який відбувся 27 липня цього року, а саме мешканцям будинку вул. Преображенська,2 .
«Ми прийняли рішення організувати цей концерт тому, що не маємо права оставатися осторонь цієї біди. Допомагаємо чим можемо, єдине що я вмію грати на музикальному інструменті. Тому концерт 9 серпня повинен стати такою допомогою. Ми будемо намагатися зібрати кошти врятувати дім людям, які залишились без житла в такий скрутний час», - розповів соорганізатор концерту Сергій Демура.
«Склад людей, які будуть виступати, це класичний джазовий квартет» На саксофоні буде грати Сергій Демура, за роялем буду я Артем Селиханович, на контрабасі буде грати Віталій Фесенко, за ударними буде Дмитро Коновальчук. Також у нас буде спеціальний гість, який буде грати на трубі – це Іван Білий», - розповів соорганізатор концерту Артем Селиханович.
«Клуб юних нобілістів завжди відкритий для талановитої молоді і якщо у вас буде бажання, то ми будемо сприяти вашому росту професійному і духовному. Сьогодні запущений проект «Мир Землі» мета якого виключити слово «війна» із свідомості. Говорячи про наступний ваш концерт хотілося би, щоб ваша музика стала говорити про мир, повторюсь, виключити слово «війна» із свідомості. Все залежить від вашої щирості, якщо ви це зробите з любов’ю це буде нести в собі відродження природи та людського духу і люди к нам прийдуть. Ми виключили слово «війна» взагалі і якщо подекуди можуть лунати думки незгоди. Нічого страшного ми в цьому не бачимо, тому що взагалі ми всі прагнемо миру!», - додав президент Клубу юних нобілістів Володимир Гнатенко.
На останок Юрій Работін подякував присутнім за їх суспільну діяльність. Відмітив, що
«музичні досягнення молодих музикантів проявились не тільки завдяки наполегливій праці, а також завдяки їхнім вчителям, за що їм теж велика подяка. Ну і думки про мир в нашій країні повинні згодом посприяти появі видатного концерту де буде безліч прекрасних творів, ми в вас віримо, спасибі що ви є!», - підкреслив голова Одеської регіональної спілки журналістів.