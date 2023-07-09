Виставка графіки Ігоря Чеботова «Місце сили» в Галереї «#ARTODESSA»

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Художник з Харкова, Ігор Чеботов, пропонує до уваги глядачів серію міських пейзажів, де відображено знакові місця Одеси. Прекрасні архітектурні ансамблі нашого міста, як і знамениті одеські дворики, в інтерпретації майстра виглядають зовсім інакше, не так, як звик бачити уважний погляд одеського любителя образотворчого мистецтва. Вся справа в тому, що автор репрезентує зовсім іншу художню школу живопису - харківську. Відповідно, і підхід до зображення пейзажів - інший, незвичний.
Ігор Чеботов писав наше місто в зимову пору року, що дуже чітко відобразилося в роботах - світло і тіні створюють звучання творів - лаконічне і водночас динамічне, за рахунок дугоподібних елементів, що наповнюють зображення, що надає їм жвавості та природності.
Сам автор, розмірковуючи про свій проект, наголошує, що для нього основним завданням було відобразити своє сприйняття Одеси:
«Я думаю, що Одеса – це саме європейське місто України. Це своєрідний шматочок Італії, що вгадується у характері побудови міста, озелененні, архітектурі - часом ловиться і Франція, і Греція.
Об'єкти вибиралися мною суто емоційно. Спочатку створювався малюнок, потім він доопрацьовувався.
Мова зображення диктувалася ситуацією, і я прагнув вибудовувати роботи на відчуттях. Хотілося передати динаміку – зима, світло, вечір, промені освітлення. Адже зимовий час – це рух динамічних променів».
Назва проекту - «Місце сили» уособлює Одесу та Україну як місце сили та незламності. А також кожного з нас, хто вірить у Перемогу та робить для неї все, що від нього залежить.