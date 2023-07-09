Виставка графіки Ігоря Чеботова «Місце сили» в Галереї «#ARTODESSA»

«Я думаю, що Одеса – це саме європейське місто України. Це своєрідний шматочок Італії, що вгадується у характері побудови міста, озелененні, архітектурі - часом ловиться і Франція, і Греція.

Об'єкти вибиралися мною суто емоційно. Спочатку створювався малюнок, потім він доопрацьовувався.

Мова зображення диктувалася ситуацією, і я прагнув вибудовувати роботи на відчуттях. Хотілося передати динаміку – зима, світло, вечір, промені освітлення. Адже зимовий час – це рух динамічних променів».