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Відкриття виставки живопису одеських митців пам’яті Альбіни Петрівни Овчиннікової

Категория: Новини / Культура та мистецтво


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📅 16 травня о 17:00
📍 Галерея “#ARTODESSA” Літнього театру Міського саду, Одеса

В Одесі відкривається особлива виставка живопису з приватної колекції професора Альбіни Петрівни Овчиннікової (1940–2025) — видатної мистецтвознавиці, професорки, докторки наук, чия постать залишила глибокий слід у культурному та науковому житті міста. Виставка присвячена її світлій пам’яті та триватиме з 16 по 18 травня 2025 року.

Альбіна Петрівна понад півстоліття збирала твори одеських митців, серед яких і її особисті друзі та колеги. Її колекція — унікальне зібрання шедеврів одеської школи живопису та графіки, зібраних із глибоким знанням і великою любов’ю до мистецтва.

У рамках виставки будуть представлені роботи таких художників, як:
🎨 Олександр Фрейдин
🎨 Микола Шелюто
🎨 Володимир Стрельников
🎨 Наталія Лоза
🎨 Григорій Палатников
🎨 Василь Понікаров
🎨 Леонід Шилов
🎨 Олег Недошитко
🎨 Микола Прокопенко
🎨 Олена Щокіна
та інші знані майстри.

Ця подія — не лише можливість побачити твори видатних художників, а й віддати шану жінці, яка присвятила своє життя розвитку театральної педагогіки, риторики та мистецтвознавства. Альбіна Овчиннікова була не просто викладачкою — вона була фундаторкою нового підходу до викладання сценічного мовлення, який інтегрував мистецтво у юриспруденцію, політику, освіту. Її наукова спадщина налічує понад 100 публікацій, а її лекції звучали навіть у стінах Сорбонни.

Запрошуємо всіх, хто цінує мистецтво та пам’ятає Альбіну Петрівну, відвідати цю виставку та доторкнутися до її світу.

Вхід вільний.
Чекаємо на вас!





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