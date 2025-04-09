«ТВОРЧІСТЬ» ХУДОЖНЯ ВИСТАВКА РОБІТ Ірини Белової та Данили Рудого

Одеська обласна організація Національної спілки художників України у співпраці з Одеською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. М.С. Грушевського запрошує вас відвідати унікальну виставку творчих робіт відомих одеських художників – Ірини Белової та Данили Рудого.

Дата та час:

11 квітня 2025 року, о 16:00

Місце проведення:

м. Одеса, вул. Троїцька, 49/51

На виставці «ТВОРЧІСТЬ» ви зможете насолодитися багатогранністю мистецтва:

Живопис – оригінальні полотна, що розкривають глибину внутрішнього світу митців;

– оригінальні полотна, що розкривають глибину внутрішнього світу митців; Графіка – вишукані роботи, що відображають тонкість та динаміку композиції;

– вишукані роботи, що відображають тонкість та динаміку композиції; Скульптура – виразні тривимірні форми, які створюють нові просторові реалії.

Ця подія стане справжньою святковою атмосферою творчості та інноваційного мистецтва. Запрошуємо всіх поціновувачів мистецтва та всіх, хто прагне нових вражень, на зустріч із сучасним мистецтвом у неповторному осередку креативу!

Не пропустіть можливість поринути у світ мистецтва та зустрітися з талановитими художниками!