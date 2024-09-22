Виставка Анатолія Горбенка "ШЛЯХИ ДУШІ У ЖИВОПИСНИХ ДИВОСВІТАХ" відкрита!

Наприкінці тижня відбулось відкриття унікальної виставки етюдів "ШЛЯХИ ДУШІ У ЖИВОПИСНИХ ДИВОСВІТАХ". народного художника України Анатолія Горбенка у виставковій залі Одеської обласної організації Національної спілки художників України, вул. Торгова, 2.

Виставка представила глядачам унікальні етюди, які, незважаючи на свою назву, є завершеними творами мистецтва. Анатолій Горбенко завжди відзначався умінням передавати емоції і настрій миті в одному сеансі. Його твори відрізняються глибиною думки та технічною досконалістю, що викликало справжнє захоплення у публіки. Глядачі були вражені як кількістю представлених робіт, так і їхньою якістю. Кожна картина розповідає свою історію, занурюючи в особливий світ художника, де кожен штрих несе в собі частинку його душі. Творчість Анатолія Горбенка продемонструвала не лише його технічну майстерність, але й глибоке розуміння життя, що робить його роботи близькими та зрозумілими багатьом. Одеський регіональний осередок Національної спілки журналістів України (НСЖУ) на чолі з головою Юрієм Работіним привітав народного художника України Анатолія Горбенка з відкриттям його нової виставки етюдів "ШЛЯХИ ДУШІ У ЖИВОПИСНИХ ДИВОСВІТАХ". Ця подія стала яскравим святом мистецтва, що привернула увагу численних шанувальників живопису.

Вітаючи художника, Юрій Работін підкреслив важливість таких виставок для культурного життя Одеси та України загалом. Він відзначив, що мистецтво здатне об'єднувати людей, надихати і дарувати позитивні емоції. Ця виставка стала ще одним кроком у розвитку українського живопису та його популяризації. Юрій Работін прибув на святкове відкриття з свіжим випуском газети-товстушки «Золотослів», яка є офіційним виданням XXV Загальнонаціонального мовного форуму «Українська мова - мова єднання!». Презентуючи газету Юрій Анатолійович особливо підкреслив що в ній відображений також і вагомий вклад Одеської обласної організації Національної спілки художників України в розвиток культури.

Відзначивши важливість творчості Анатолія Горбенка, можна з упевненістю стверджувати, що "ШЛЯХИ ДУШІ У ЖИВОПИСНИХ ДИВОСВІТАХ" — це не просто виставка, а подорож у світ емоцій, кольорів та форм, що відкриває нові горизонти для розуміння мистецтва.