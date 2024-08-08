Одеська обласна організація НСХУ: Ювілейний альбом та мистецькі досягнення

Відзначення творчих досягнень та культурних ініціатив є важливою частиною життя будь-якої спільноти, особливо в умовах війни. Нещодавно у прес-центрі Національної спілки журналістів України (НСЖУ) відбулася значима подія — зустріч голови Одеської регіональної організації НСЖУ Юрія Работина з представниками Одеської обласної організації Національної спілки художників України (НСХУ). Головною темою обговорення став творчий звіт спілки, приурочений до поважної ювілейної дати — 85-річчя з дня її заснування.

Зустріч розпочалася з презентації чудово виданого художнього альбому, що включає світлини творів митців, представлених на київській виставці Одеської спілки художників. «Ми маємо дві галереї в центрі міста, на Торговій та Грецькій вулицях. В одній з них ми провели 20 виставок, а в іншій — 15. Кожна виставка стає важливою подією для міста. Люди приходять, поринають у мистецтво, відволікаються від стресу, який приносить війна. Таким чином, ми виконуємо роль арт-терапевтів. Попри всі складнощі, ми змогли провести звітну виставку і видати подарунковий альбом живопису. Під час його презентації в Києві, голови регіональних спілок вітали нас стоячи. Це свідчить про визнання нашої праці», — зазначив голова Одеської обласної організації НСХУ, народний художник України Анатолій Горбенко. Горбенко також подякував Юрію Работину за постійну підтримку та представив меценатів, завдяки яким стало можливим видання альбому навіть у умовах війни. Володимир Сакалюк підкреслив, що альбом є раритетним через обмежений тираж і особливу важливість, оскільки був виданий у важкий час. «Цей альбом один із найкращих, він відображає виставку, що відбулася в Києві. Ми вдячні Анатолію Горбенку за можливість випустити таке чудове видання», — додав Сакалюк. Член спілки Ольга Погрібна відзначила, що спілка постійно розвивається і активно займається благодійністю: «Наша спілка не стоїть на місці. Ми проводимо виставки та благодійні аукціони, підтримуємо Збройні сили України і лікарні. Художники завжди готові допомогти, і наші виставки не закінчуються — одна завершується, інша починається». Вадим Рудой, голова секції декоративно-прикладного мистецтва, підкреслив: «Художники активно підтримують фронт і тил, допомагаючи Збройним силам України та здійснюючи благодійні заходи». Юрій Работин також повідомив, що цього року планується випуск газети мовного форуму «Золотослів», в якій буде детально відображено діяльність Одеської обласної організації НСХУ. На завершення Анатолій Горбенко подякував меценатам і всім присутнім, побажавши їм всього найкращого та підкресливши важливість культурної підтримки в часи труднощів.