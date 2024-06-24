Наближається благодійний аукціон: Данііл Рудий відповів на запитання Олександра Федоренко

За лаштунками прес-конференції, яка проходила в Одеської регіональної організації НСЖУ, відомий одеський журналіст і телеведучий Олександр Федоренко взяв невеличке інтерв’ю у Члена Правління Одеської обласної організації Національної спілки художників України, архітектора, художника, волонтера та мецената Данііла Рудого. -Як вже заявлено, в Одесі відбудеться благодійний аукціон, організований Одеською обласною організацією Національної спілки художників України. Метою аукціону є збір коштів для покупки унікального кардіологічного обладнання для Одеської одинадцятої міської клінічної лікарні. Аукціон відбувається як відповідь на порятунок життя Володимира Сакалюка, відомого члена Одеської обласної організації Національної спілки художників України, який зазнав тяжкої серцевої хвороби. Скажіть будь ласка Данііле, яка кількість авторів аукціону очікується?

- Авторів понад 60 з яких більше 10 це народні та заслужені художники України. - Можна озвучити прізвища хоч декількох учасників?

- Авжеж. Це Анатолій Горбенко (народний художник України, голова спілки ООО НСХУ), Володимир Сакалюк (заслужений художник України, голова живописної секції ООО НСХУ), Борис Бєлов (заслужений художник України, голова секції ДПМ «Золотий Платан» ООО НСХУ), Вадим Рудой (також голова секції ДПМ), ще Олена Гавдзинська, Вадим Целоусов, Володимир Межевчук, Петро Нагуляк, Ваш покірний слуга і ще багато інших в основному дуже відомих художників Одеси. - Чи буде якийсь каталог аукціону чи проводитись передаукціон ?

- Так, буде відеокаталог де кожен бажаючий зможе побачити більшість творів які будуть на аукціоні, але не всі щоб зберегти якусь інтригу.

- Чому на афіші немає часу та адреси заходу?

- У нас кількість місць обмежена, ми хочемо сконцентрувати поціновувачів мистецтва на творах тому запис за телефонами та за запрошеннями. - Який прибор треба придбати ?

- Наша мета це збір коштів на бездротовий ультразвуковий датчик в якому буде ще й доплер, тобто мультифункціональний пристрій.

Він працює поWiFiта виводить кольорову картинку на телефон, планшет чи інший гаджет. Пристрій незамінний коли пацієнта неможна транспортувати, треба оглянути в складних умовах чи при терміновому огляді у необладнаному приміщені.

- Чи будуть якось відзначати художників?

- Так.

По-перше – кожен буде нагороджений Почесною грамотою аукціону.

По-друге – Завдяки нашім спонсорам, кожен отримає невеличкий подарунок та після аукціону, через декілька днів, це ми оголосимо окремо, буде проведено безпрограшну лотерею з художнього приладдя.

Голова Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работин та Член Правління НСХУ Данііл Рудой передали до МКЛ№11 інвалідні візки.