Незвичайний благодійний аукціон: Художники Одеси об'єднуються для підтримки місцевої лікарні

В Одесі, де талановитість і гуманність зливаються в одне ціле відбудеться незвичайна подія — благодійний аукціон, організований Одеським відділенням Союзу художників України. Ця ініціатива націлена на збір коштів для покупки унікального кардіологічного обладнання для Одеської одинадцятої лікарні. Аукціон відбувається як відповідь на життєво важливу подію — порятунок життя Володимира Сокаолюка, відомого члена Спілки художників Одеси, який зазнав тяжкої серцевої хвороби. Історія Володимира стала запальною іскрою, яка спалахнула ідеєю зібрати гроші на необхідне обладнання для місцевої лікарні.

"Коли ти бачиш, як друзі відчайдушно борються за твоє життя, ти відчуваєш себе безсиллям. Ця ситуація підштовхнула нас до дії", — розповів Володимир Сокалюк на конференції перед аукціоном.

Його слова відобразили дух співчуття і взаємодопомоги, який є суттєвим для української художньої спільноти. Аукціон, який відбудеться в історичному центрі міста, обіцяє стати не тільки подією культурного життя, але й справжнім актом доброти. Участь у ньому беруть відомі художники, які відчувають відповідальність перед своєю спільнотою та готові внести свій внесок у благодійну справу.

“Ми відчуваємо необхідність допомогти тим, хто врятував нашого друга. Це наш спосіб подяки", — додав Анатолій Горбено Голова Одеської обласної організації Національної спілки художників України

Кожен предмет на аукціоні — це не лише витвір мистецтва, але й символ об'єднання та надії. Від картин та скульптур, до витворів мистецтва прикладного — кожен лот заслуговує на увагу і може стати частиною чудової історії, що змінює життя. Одеська обласна організація Національної спілки художників України закликає всіх мешканців міста приєднатися до цього благородного заходу. Це не лише можливість насолодитися витонченим мистецтвом, але й можливість додати свій внесок у рятування життя.