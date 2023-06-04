Що ми повинні зробими для тих, хто віддав своє здоров’я на цій війні

Воєнний час, саме той час, коли потрібно замислюватись над тим, яким буде життя після війни. Яким чином держава і суспільство будуть вирішувати питання реабілітації та подальшої соціальної інтеграції воїнів, які отримали тяжкі порання і стали інвалідами. Саме тепер потрібно цім займатися не відкладаючи на потім. Осередок Одеської регіональної організації Національної Спілки журналістів України став тим магнітом, який притягує до себе науковців і винахідників не тільки з Одещини, а й з усіх куточків нашої країни. Саме тут відбулася робоча зустріч двох професіоналів практиків, які багато років працюють на лані посттравматичної реабілітації пацієнтів. Це відомі в Одесі люди Володимир Марченко і Олександр Федорчак. Відбулася цікава дискусія. Учасники обговорення презентували свої відкриття, інженерні та методологічні напрацювання. Автор унікального фізіотерапевтичного обладнання Володимир Марченко перейнявся ідеєю необхідності нових підходів фізіотерапевтичної реабілітації пацієнтів військових шпиталів. Перші зразки обладнання були надані на виставці «Зброя та безпека» у 2017 р. Серед представленого обладнання були апарати для подолання фантомного болю у пацієнтів з ампутацією кінцівок при тяжких травмах.

«Цей вкрай необхідний винахід оскільки на сьогоднішній день медицина не має можливості викорінювати причину появи цих нестерпних болючих болів, що різко скорочують життя і позбавляють соціальної адаптації постраждалих ветеранів. Шлях медикаментозного знеболювання тупиковий, оскільки перетворює людей на наркоманів, які не мають майбутнього», - вважає автор винаходів Володимир Марченко.

Зі свого боку Олександр Федорчак відомий, як практик мануального масажу який багато років працював санаторії «Хаджибей» займався лікувальними фізіотерапевтичними процедурами в групах дітей інвалідів сказав наступне.

«Давно хотів зустрітися і познайомитися з Володимиром Марченком, це легендарна в нашій сфері людина, яка багато зробила для того, щоб збільшити ефективність того, що ми робимо своїми руками завдяки масажним процедурам і фізичним вправам.

Справа в тому, що наші можливості обмежені - дві руки не можуть зробити то що можуть зродити двадцять рук, а от їх у нас як правило і немає. Те, що робить Володимир Марченко дозволяє врази збільшити ефективність нашої роботи і тому я сьогодні тут і дуже вдячний Володимиру Степановичу, що він знайшов час для такої зустрічі», - поділився Олександр Федорчак.

Володимир Марченко наполягає на об’єднуванні зусиль усіх ентузіастів:

«Чим більше нас буде, тім скоріше ми подолаємо косність і бюрократизм чиновництва від медицини яке не зацікавлене в здоровій людині. Вся надія на людей, а ні бездушних функціонерів, дякуючи Богові люди у нас є. І у мене багато таких прикладів».

«Так після розмови з міністром оборони у 2018 році, я отримав дозвіл працювати зі своїм обладнанням на базі фізіотерапевтичного відділення Одеського військового шпиталю і вже з жовтня ми розпочали свою роботу разом із Князєвим Володимиром Аркадійовичем, він тоді очолював тоді фізіотерапевтичне відділення. Ми домовилися так, що я беру на реабілітацію лише пацієнтів, від яких відмовилася офіційна медицина. І ми досягли позитивних результатів», – розповів Володимир Марченко.

По результатам зустрічі була сформована програма дій, яка дозволить підвищити якість роботи и перевести її на більш високий рівень, чикаємо на приємні новини.

«Ми не повинні забувати про тих, хто віддав своє здоров’я на цій війні», – зауважив Володимир Марченко