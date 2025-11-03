Обещания Кремлю со стороны российского командования о том, что линия фронта в Украине посыпется осенью, остались нереализованным.

По данным Reuters, в начале августа генералы Генштаба пообещали президенту Владимиру Путину, что оборона ВСУ рухнет в течение ближайших 2-3 месяцев — то есть самое позднее, к началу ноября. Но срок на исходе, и существенных завоеваний армии РФ добиться не удалось.

С начала июня, когда стартовало летнее наступление, российские войска взяли под свой контроль лишь 0,4% украинской территории. С такими темпами на полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей у России уйдет больше 100 лет.

Хотя прорыва фронта не произошло, российские войска удерживают инициативу, пусть и продвигаясь черепашьими шагами, отмечает военный эксперт Маркус Райснер, преподаватель военной академии в Винер-Нойштадте.

“В последние недели мы наблюдаем неуклонное ухудшение ситуации вокруг Покровска”, — констатирует он. В октябре армии РФ удалось войти в один из последних крупных городов Донбасса, находящихся под контролем ВСУ. Покровск может пасть в ближайшие дни или недели, но, как и в случае с Бахмутом или Авдеевкой, это вряд ли станет “оперативным прорывом” для российской армии, считает Райснер.





Источник