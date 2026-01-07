«Через віру і любов: Євангелічно-лютеранські громади подарували свято сотням українських дітей»

Пастор Олександр Гросс, Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України, на своїй сторінці у Facebook розповів теплу й водночас глибоко символічну історію різдвяної благодійності, яка вже понад два десятиліття об’єднує громади різних країн навколо турботи про українських дітей.

Різдвяні подарунки для школярів у громадах — це не разова акція і не формальний жест. Це жива традиція, яка бере свій початок ще понад двадцять років тому. За словами пастора, у перше десятиліття ці подарунки надходили з Польщі — яскраві, індивідуально запаковані, вони несли з собою подих європейського Різдва і щиру увагу до кожної дитини. Згодом, протягом приблизно п’яти років, естафету добра підхопили партнери зі США та Великобританії: подарунки приїздили у зручних пластикових коробках, але разом із солодощами та іграшками діти отримували головне — відчуття, що про них пам’ятають далеко за межами України. Останні ж кілька років особливе місце в цій історії займає німецьке місто Бремен. Саме звідти надходять різдвяні подарунки в мішечках із зворушливим написом: «Різдво — це коли хтось думає про тебе з любов’ю». Ці слова стали справжнім девізом благодійної ініціативи, адже в них — уся суть християнського Різдва та міжлюдської солідарності.

Не став винятком і цей рік. Завдяки організації «Solidaritaet Ukraine», громаді церкви святого Марка (Andreas Hamburg), а також багатьом іншим церквам і благодійним організаціям у ганзейському місті Бремен були зібрані тисячі різдвяних подарунків для дітей України. Цього разу, з практичних міркувань, самі подарунки були придбані вже в Україні й вкладені у ті самі «фірмові» різдвяні мішечки. Проте це жодним чином не зменшило радості — навпаки, діти сприймали їх із таким самим захопленням і вдячністю.

Святкові пакунки були передані дітям під час різдвяних заходів у ліцеях Петродолинського та Йосипівки, гімназіях Мар’янівки й Новоградківки, а також у селі Мирне. Атмосфера цих зустрічей була наповнена світлом, усмішками та відчуттям справжнього свята, яке так важливо зберігати для дітей у непрості для країни часи.

Загалом через Євангелічно-лютеранські громади Петродолинського та Новоградківки 530 дітей отримали красиві різдвяні подарунки. За кожним із них — спільна праця, довіра, молитва і щира любов людей, які, можливо, ніколи не зустрінуться особисто, але вже стали ближчими одне одному через добрі справи.

Слова подяки цього року звучать особливо тепло. Подяка партнерам — за вірність, підтримку та відкриті серця. Подяка громадам — за служіння і турботу. І, звісно, подяка Богові — за благословенну співпрацю, за взаємну любов і за те, що навіть у складні часи Різдво залишається святом надії, світла і живої людяності.