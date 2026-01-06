Різдвяна радість: Подарунки для дітей Одещини від добрих друзів!

Різдвяні свята – це час чудес, тепла та особливої благодаті, коли серця наповнюються вірою та любов’ю. Як слушно зазначає пастор Олександр Гросс Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України, який опікується парафіями в тому числі і в селах Новоградківка та Петродолинське Одеської області, «святкувати Різдво Христове – це також не забувати про подарунки!»

Цього року діти, які є гордістю та майбутнім громади, відчули справжню різдвяну магію завдяки небайдужим друзям. Вихованці трьох недільних шкіл та двох Дитячих центрів “Віфанія” отримали чудові подарунки від Петура Б. Торштайнссона (Pétur B. Thorsteinsson) з Вестфалії. Великі коробки, доверху наповнені цукерками, принесли малечі незмірну радість, доповнюючи світле різдвяне свято відчуттям вдячності за добрих людей і щиру дружбу.

Цей жест любові та турботи став ще одним свідченням того, як добрі справи та відкриті серця об’єднують людей попри відстані. Подарунки не лише ощасливили дітей, а й додали яскравих барв у святкування Різдва, нагадуючи усім про високі цінності милосердя та взаємодопомоги.

«Дякуємо Богу за прояв любові через ближніх людей!»

Ці слова пастора Олександра Гросса найкраще передають атмосферу вдячності, що панувала у громадах. Нехай ця різдвяна історія стане натхненням для всіх нас чинити добро і нагадувати, що навіть невеликий прояв турботи може принести велику радість і надію.



