Громаду Святого Павла в Одесі відзначено подякою міського голови за добрі справи

У неділю в громаді Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України в місті Одеса відбулася особлива подія — лентор Володимир Немерцалов передав подяку від Одеського міського голови всім членам громади за активну участь у проєкті «Тижні добрих справ».

Голова громади Юрій Дардович Бейтен Шпахкер отримав відзнаку за самовіддану працю, ініціативність і вагомий внесок у розвиток волонтерського та громадського руху в місті. У подяці, зокрема, зазначено, що добрі справи громади «надихають інших, змінюють суспільство на краще та сприяють зміцненню цінностей людяності, єдності та сталого розвитку».

Окрему вдячність висловлено учасникам різних ініціатив: зокрема, кюнстеру Олегу, який став донором крові в рамках міжконфесійної акції на заклик єпископа Станіслава Широкорадюка. До здачі крові приєдналися християни різних конфесій — як римо-католицької, так і лютеранської церков.

Ще одним прикладом важливої роботи громади став літній табір «Липень в Кірсі», орієнтований на дітей з багатодітних, внутрішньо переміщених родин, а також дітей з особливими потребами. Через табір пройшло понад 20 дітей. Організація та проведення заходу стали можливими завдяки зусиллям багатьох волонтерів громади: викладачів, організаторів дозвілля, людей, які забезпечили побут, і тих, хто приніс ігри, книги, матеріали.

Окремі слова подяки пролунали на адресу пані Лариси Плихун, пані Елі, пані Олени, пані Наталі, пані Валентини, Інни Кирилівни, Галини, а також Андрія, який висвітлював події в соціальних мережах.

«Це наша спільна нагорода. Ми намагаємося робити все, що можемо, і я радий, що наша діяльність визнана на міському рівні», — підсумував виступ голова громади. Він також підкреслив важливість гасла церкви: «Європейська церква, яка служить європейському місту».



