«Вільні птахи» відзначили громаду «Святого Павла» та Музей «Історії причорноморських німців»

Фундатори проэкту «Вільні птахи» висловили щиру подяку за підтримку Громаді «Святого Павла» Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви та Музею «Історії причорноморських німців», які відіграють важливу роль у дбайливому збереженні історії рідного краю та активному пропагуванні історичних коренів європейської інтеграції українців. Музей неухильно проводить велику лекційну і просвітницьку діяльність, що надзвичайно важливо в наш час.
Творчий мистецький проєкт Олени Алєксєєнко "Вільні птахи" реалізується у партнерстві з КУ «Одеський Зоопарк». Цей проект охоплює не лише Громаду «Святого Павла» Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви та Музей «Історії причорноморських німців», а практично всю творчу спільноту Одеси, залучаючи численні організації та установи, серед яких КП «Парки Одеси», Музей «Порохова Вежа», Морехідний фаховий коледж ім. О.І. Маринеска НУ «ОМА», КЗПСО «Мистецька школа № 5», Зразковий хореографічний колектив «Казка», Одеський театр юного глядача ім. Юрія Олеші, Клуб історичної стилізації «Ledum» та Мистецька школа №1 імені Е. Г. Гілельса та багато інших.
Завдяки активній участі всіх партнерів, проект набуває нових обертів, сприяючи розвитку культурного діалогу та об'єднуючи людей навколо спільних цінностей.