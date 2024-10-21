«Вільні птахи» відзначили громаду «Святого Павла» та Музей «Історії причорноморських німців»

Фундатори проэкту «Вільні птахи» висловили щиру подяку за підтримку Громаді «Святого Павла» Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви та Музею «Історії причорноморських німців», які відіграють важливу роль у дбайливому збереженні історії рідного краю та активному пропагуванні історичних коренів європейської інтеграції українців. Музей неухильно проводить велику лекційну і просвітницьку діяльність, що надзвичайно важливо в наш час.

«Плідна співпраця в рамках проєкту «Вільні птахи» збільшує наші сили та надихає на нові звершення. Співпраця з такими важливими партнерами дозволяє нам разом просувати ідеї культурного розвитку та історичної пам’яті», - стверджує лектор громади «Святого Павла» Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви Володимир Немерцалов.

Творчий мистецький проєкт Олени Алєксєєнко "Вільні птахи" реалізується у партнерстві з КУ «Одеський Зоопарк». Цей проект охоплює не лише Громаду «Святого Павла» Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви та Музей «Історії причорноморських німців», а практично всю творчу спільноту Одеси, залучаючи численні організації та установи, серед яких КП «Парки Одеси», Музей «Порохова Вежа», Морехідний фаховий коледж ім. О.І. Маринеска НУ «ОМА», КЗПСО «Мистецька школа № 5», Зразковий хореографічний колектив «Казка», Одеський театр юного глядача ім. Юрія Олеші, Клуб історичної стилізації «Ledum» та Мистецька школа №1 імені Е. Г. Гілельса та багато інших.

«Основна мета проєкту «Вільні птахи» полягає у створенні умов для творчої синергії в непростих умовах сьогодення. Спільні зусилля митців, істориків та освітян допоможуть зберегти культурну спадщину, сприяти обміну досвідом та реалізувати нові ідеї, що будуть корисні для суспільства» - підкреслив інформаційний софундатор проєкту «Вільні птахи» Голова Одеського регіонального осередку Національної Спілки журналістів України Юрій Работін

Завдяки активній участі всіх партнерів, проект набуває нових обертів, сприяючи розвитку культурного діалогу та об'єднуючи людей навколо спільних цінностей.

«Ми впевнені, що спільні зусилля принесуть позитивні результати, і закликаємо всіх до активної участі у підтримці культурних ініціатив, що об'єднують нас у цей непростий час», – розповідає Почесний працівник Культури України, фундатор проєкту "Вільні птахи" Олена Алєксєєнко.



