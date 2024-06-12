«Університет третього віку» в «Музеї історії Причорноморських німців»

Територіальний центр соціального обслуговування населення Приморського району та "Бібліотека-філія #16", яка відноситься до Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Одеси, провели спільний захід. На цей раз в рамках проекту "Університет третього віку", школи гідів-аматорів 10 червня слухачі отримали можливість відвідати «Музей історії Причорноморських німців», який розташований на території славнозвісної Одеської кірхи - Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви Святого Павла. Екскурсію особисто провів власник колекції експонатів – Сергій Новицький. У музеї представлена велика кількість предметів старовини – це і музикальні інструменти, посуд та предмети побуту, зброя, одяг – перелічувати можна дуже довго, і це лише 15 відсотків від колекції Сергія. І про кожен предмет він залюбки розповідав і навіть запропонував всім бажаючим спробувати перемолоти кавові зерна у справжній старовинній кавомолці.

Екскурсанти також прослухали лекцію з історії німецьких колоністів на території Одеси. Провів її історик та журналіст – Ігор Назаренко. Він дуже детально та захоплююче розповів про історію та причини появи німців на цій території, про їхній побут, про найважливішу характеристику лютеранської культури - єдність віри та школи. До речи, не відходить від засад духовного просвітництва Німецька Євангелічно-Лютеранська Церква України і сьогодні. громада Святого Павла проводить багато культурних заходів одним із таких заходів і була відвідана екскурсія.

Цей захід виявився не лише навчальним, а й надзвичайно захоплюючим для усіх присутніх. Відвідування «Музею історії Причорноморських німців» справило приємне враження на усіх, хто відвідав захід. Навіть після завершення екскурсії Сергій та Ігор продовжили спілкуватися з відвідувачами, відповідаючи на їх запитання та ділившись цікавими фактами.

Захід став відмінним прикладом того, як об'єднати історію, культуру та навчання в одну захоплюючу подію. Такі ініціативи допомагають зберегти та відтворити спадщину для майбутніх поколінь і розширюють наше розуміння та повагу до минулого.