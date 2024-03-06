Одесские скауты посетили Музей истории Причерноморских немцев. Это живой музей, многие представленные здесь предметы и костюмы, можно не только трогать руками, но и примерять на себя. Когда человек непосредственно контактирует с экспонатом, непременно ощущается дух ушедшей эпохи. Достигается состояние, когда предметы начинают с тобой разговаривать, открывать свои сокровенные тайны.

Ребята не только узнали о непростой судьбе немецких колонистов, но и примерили на себя аутентичные костюмы, некоторым из которых уже более ста лет. Всё это, вместе взятое, создало у посетителей музея ощущение полного погружения в историю, которую разрешалось фотографировать и снимать видео на долгую добрую память.

Этим и отличается Музей истории Причерноморских немцев от музеев в классическом понимании, в которых исторические экспонаты запрещается чаще всего не только трогать, но и производить фото и видеофиксацию.

Работники музея живой истории - волонтёры общины Святого Павла Немецкой евангелически-лютеранской церкви всегда рады видеть в музее одесситов и гостей города.





Одеські скаути завітали до Музею історії Причорноморських німців. Це живий музей, багато представлених тут предметів і костюмів, можна не тільки торкатися руками, а й приміряти на себе. Коли людина безпосередньо контактує з експонатом, неодмінно відчувається дух минулого. Досягається стан, коли предмети починають із тобою розмовляти, відкривати свої таємниці.

Скаути не тільки довідалися про непросту долю німецьких колоністів, а й приміряли на себе автентичні костюми, деяким із яких уже понад сто років. Все це створювало у відвідувачів музею відчуття повного занурення в історію, яку дозволялося фотографувати і знімати відео на довгу добру пам'ять.

Цим і відрізняється Музей історії Причорноморських німців від музеїв у класичному розумінні, в яких історичні експонати забороняється найчастіше не лише торкатися, а й робити фото та відеофіксацію.

Служителі музею живої історії – волонтери громади Святого Павла Німецької євангелічно-лютеранської церкви завжди раді бачити в Одеській кірсі одеситів та гостей міста.