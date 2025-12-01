Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что даже долгосрочное прекращение войны без полной победы Украины дает шанс на полноценное восстановление и возвращение граждан, однако предостерегает, что быстрый мир может привести к потере независимости.

Источник: колонка Залужного для LIGA.net

Прямая речь: "Формируя политическую цель войны, важно помнить, что война не всегда завершается победой одной стороны и поражением другой. Так было во Второй мировой, но это редкое исключение, потому что так почти никогда не бывало в человеческой истории. Подавляющее большинство войн завершается или взаимным поражением, или каждый уверен, что победил, или другие варианты.

Итак, когда мы говорим о победе, надо честно сказать так: победа – это распад Российской империи, а поражение – полная оккупация Украины из-за ее распада. Все остальное – просто продолжение войны.

Мы, украинцы, конечно, стремимся к полной победе – распаду Российской империи. Но не можем и отвергать вариант долгосрочного (на годы) прекращения войны, потому что именно это слишком распространенный в истории войн способ их завершения. Вместе с тем мир, даже в ожидании следующей войны, дает шанс на политические изменения, на глубокие реформы, на полноценное восстановление, экономический рост, возвращение граждан.

Можно даже говорить о начале формирования безопасного, максимально защищенного государства благодаря инновациям и технологиям. Формирование и укрепление основ справедливого государства через борьбу с коррупцией и создание справедливого суда. Экономическое развитие страны, в частности, на основе международных экономических программ восстановления страны".

Детали: По словам Залужного, по состоянию на конец 2025 года война в Украине "все больше имеет признаки мировой".

"Украина находится в сложнейшем положении, где за быстрым миром точно будет стоять только сокрушительное поражение и потеря независимости. Однако как показало время, и его достичь не удалось", - отмечает посол.

По его мнению, быстро спрогнозированный мир в Украине поставит жесткие вопросы в России о количестве человеческих потерь – "это будет объяснить так же трудно, как и объяснить коррупцию в Украине сегодня". Поэтому именно ситуация на политическом фронте в России не допустит этого без значительных уступок или полного поражения с украинской стороны.

"Сегодня трудно сказать, понимают ли это посредники, которые пытаются вырисовать сценарии для Украины. Но тот факт, что каждый раз условия не становятся лучше для Украины, – очевиден", – пишет Залужный.

По мнению бывшего главкома, для прекращения войны сегодня "отсутствуют предпосылки".

Кроме того, "в условиях, когда уже не существует понятия международного права и системы поддержки этого права, заключение таких соглашений без создания гарантий долгосрочной безопасности абсолютно невозможно".

"Такими гарантиями безопасности могли быть: вступление Украины в НАТО, размещение на территории Украины ядерного оружия или размещение большого, способного противостоять России военного контингента. Однако сегодня об этом речь не идет. А с учетом и технологической, и доктринальной неготовности любой страны -участницы НАТО или другой, кроме России, Украины и Китая, этот вопрос принципиально не может рассматриваться", – говорится в тексте.

"А значит, вероятно, война будет продолжаться. И не только в военной, но и в политической и экономической сферах", – прогнозирует Залужный.

В то же время, по его мнению, "едва ли не главной" политической целью для Украины является лишение России возможности осуществлять акты агрессии против Украины в обозримой перспективе.

