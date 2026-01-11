Визнання, яке здобувається роками

Велике досягнення для всієї команди Всесвітньої бійцівської ліги AWFL — присвоєння почесного звання «Заслужений тренер України» з Combat самозахисту ICO Наталії Коган — старшому тренеру, судді міжнародної категорії, засновниці команди KOGAN TEAM.

Це не просто почесне звання. Це — державне і професійне визнання десятків років наполегливої праці, тренерської відданості, виховання чемпіонів і формування нової генерації українських спортсменів, які гідно представляють країну на міжнародній арені.

Ім’я Наталії Коган добре відоме у світі бойових мистецтв. Вона — тренер, який формує не лише фізичну підготовку спортсменів, а й характер, дисципліну та внутрішню силу. Її команда KOGAN TEAM — це спільнота людей, об’єднаних вірою у перемогу, повагою до спорту та відповідальністю перед країною, що бореться.

В умовах війни український спорт набуває особливого значення. Це простір, де формується стійкість, витривалість і бойовий дух. Саме тому відзнака Наталії Коган є символом того, що український спорт не зламався — він зміцнів, загартувався і продовжує зростати.

Всесвітня бійцівська ліга AWFL, федерація ICO Ukraine, партнери та спортивна спільнота Одеси й України загалом щиро вітають Наталію Коган з цим високим званням. Це перемога всієї команди — тренерів, спортсменів, організаторів і тих, хто щодня працює заради розвитку українського бойового спорту.

Тільки вперед. До нових вершин, перемог і чемпіонських титулів. 💪