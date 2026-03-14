Помер український актор Василь Скромний, який зіграв зухвалого Макара Гусєва у "Пригодах Електроніка"

В Одесі відійшов у вічність український актор Василь Скромний, який запам'ятався аудиторії завдяки ролі рудого хулігана Макара Гусєва у дитячому фільмі "Пригоди Елеткроніка". Його серце зупинилося на 62-му році життя.

Трагічну звістку повідомив товариш артиста Віктор Деркач на особистій сторінці у Facebook. Він не став розкривати причину смерті Василя Скромного, однак видання "Інтент", покликаючись на слова родичів актора, зазначило, що протягом останніх кількох місяців він боровся із онкологічним захворюванням.



