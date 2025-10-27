В Одесі відбувся XXIV Всеукраїнський турнір з боксу пам’яті Семена Трестіна

З 20 по 25 жовтня у спорткомплексі «Олімпієць» пройшов XXIV Всеукраїнський турнір з боксу пам’яті майстра спорту міжнародного класу Семена Трестіна — легендарного тренера, який виховав цілу плеяду чемпіонів. Цьогорічні змагання стали першими після тривалої перерви й зібрали юнаків та дівчат 2007–2008 років народження з усіх регіонів України.





Турнір був присвячений спецпідрозділу «Тимур» Головного управління розвідки Міністерства оборони України, що надало події особливого патріотичного звучання. Фінальні бої відвідав начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, який підкреслив важливість спортивного виховання в умовах воєнного часу:

«Одеська школа боксу вкотре довела: вона формує не лише чемпіонів, а й громадян з характером, дисципліною і внутрішнім стрижнем».

Бокс як школа характеру

Участь у змаганнях взяли десятки молодих спортсменів, серед яких — 17-річна киянка Анастасія Суско. Для неї цей турнір став одним із останніх у юнацькій категорії перед переходом у дорослий спорт.





«У бокс мене привів тато. До цього я займалася малюванням. Тренер навіть не думав, що я залишуся, але мене затягнуло», — розповіла Анастасія.

За п’ять років у спорті дівчина провела понад сорок поєдинків, а нині пробує себе і в ролі судді та тренера. Її історія — приклад того, як бокс виховує не лише силу, а й витримку, самоповагу та вміння боротися до кінця.





Традиція, що об’єднує покоління

Всеукраїнський турнір пам’яті Семена Трестіна вже понад двадцять років залишається важливою подією в спортивному житті країни. Він не лише вшановує пам’ять видатного тренера, а й слугує потужною платформою для розвитку молодого покоління боксерів і боксерок.

Організатори забезпечили високий рівень проведення боїв, чесні суддівські умови та можливість для учасників обмінятися досвідом. Турнір вкотре підтвердив, що український бокс — це не просто спорт, а школа мужності, характеру й патріотизму.

Одеса гідно прийняла цей спортивний форум, який став символом відродження традицій, єдності та сили української молоді.



