В Одесі відбувся грандіозний турнір з боксу та кікбоксингу

В Одесі пройшов професійний турнір з боксу та кікбоксингу К-1, що зібрав близько півтори тисячі глядачів у залі Національного університету «Одеська юридична академія». Масштабне спортивне свято організували @r1promotionukraine, @odessa_k1.federation, @awfl_league та @nlpbukraine на підтримку підрозділу ГУР МО «Аратта».

У ринзі відбулися безкомпромісні та видовищні поєдинки: зустрічалися Олександр Посьокін та Влад Левкович, Слюсар та Мовсисян, вражаючий нокаут продемонстрував Володимир Лихобаба. Напруженим став бій між Сіленком і Артуріо, а справжньою «битвою титанів» — поєдинок Т.О.У. та Воїнова, що отримав звання «бонус вечора».

Головний бій вечора між Данією Портареску та Святославом Братимом став кульмінацією турніру. Яскраво виступили й інші зірки боксу та кікбоксингу — Артур Камаєв, Тарнавський, Расулов, Богдан Бейда, Кременський та Сейфулла.

Спортивну подію прикрасили зіркові гості: співачка Валевська, легенди кікбоксингу Павло Журавльов і Денис Грига, відомі боксери Джамал Кулієв, Раміль Гусейнов та Василь Чеботар. Особливе враження на глядачів справили виступ артистки Одеської опери Яни Слуцької та команди черлідингу університету. Важливою частиною вечора стало звернення начальника ГУР МО Кирила Буданова, а також передача спеціального обладнання для «Аратти» від Героя України генерал-майора Андрія Ковальчука та Асоціації незалежних громад. Родзинкою став розіграш унікальної картини художниці Гладушевської. Організатори висловили подяку всім партнерам і друзям, завдяки яким стало можливим це свято спорту, що поєднало яскраві поєдинки, зіркові виступи й важливу благодійну місію.



