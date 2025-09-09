В Одесі відбудеться грандіозний турнір з професійного боксу та кікбоксингу

20 вересня 2025 року стадіон Національного університету «Одеська юридична академія» стане ареною справжнього спортивного вибуху!

На вболівальників чекає турнір з професійного боксу та кікбоксингу, організований R1 Promotion @r1promotionukraine спільно з K-1 Federation @odessa_k1.federation_ на підтримку підрозділу ГУР МО «Аратта».

У програмі – виступи кращих бійців Одеси, України та ближнього зарубіжжя. На ринг вийдуть улюбленці одеської публіки: Артур Камаєв, Віктор Гуров, Богдан Бейда, а також молоді проспекти Рашад Расулов та Дмитро Ничипуренко.

Особливою інтригою вечора стануть рейтингові та титульні бої:

поєдинок за титул чемпіона України з К-1 за версією AWFL ,

чемпіонські бої за звання чемпіона Південного регіону з К-1 серед професіоналів.

На фанів чекають виступи справжніх зірок: Войнова, Гурова, Трофанюка, Толстова, Сіленка, Поскочіна та інших.

Кульмінація турніру – головний бій вечора:

🥊 ДАНІЄЛ ПОРТАРЕСКУ (R1 Promotion) проти СВЯТОСЛАВА БРАТИМА (12 OZ) – протистояння ТОП-10 боксерів рейтингу України.

📅 Коли: 20 вересня 2025 року

🕔 Початок турніру – 17:00

🔥 Головні поєдинки – з 18:00

📍 Локація: Стадіон Юридичної академії, Фонтанська дорога, 23





Партнери заходу

Головні партнери:

🍎 Sunny Garden @sunnygardenua

🥊 ODIN Boxing Club @odin_sport_club

🦷 Premium Dent @premium.dent.clinic

Партнери:

🛡 ЗЕВС @zevs.ua

🚘 KEEP CAR @keepcar.auto

👨🏼‍💻 SAFENET SECURITY @safe.net.security

👨‍⚕️ Пластична хірургія @kolenda.dr

🍃 CLEAR CITY

🚑 Клініка Святої Катерини @svekaterina.ua

🏨 Туркомплекс Одеса @hotel.complex.odesa

🥊 Ліга професійного боксу @nlpbukraine

Не пропустіть вечір великого спорту, адже цей турнір обіцяє стати однією з найгучніших подій сезону!

Придбати білети: https://concert.ua/uk/booking/r1-ring-odesa/











