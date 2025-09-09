 
Информация к новости
0
Сьогодні, 10:00

В Одесі відбудеться грандіозний турнір з професійного боксу та кікбоксингу

Категория: Новини / Перша шпальта / «Промоутер» із Валентином Федоровим

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


20 вересня 2025 року стадіон Національного університету «Одеська юридична академія» стане ареною справжнього спортивного вибуху! 

На вболівальників чекає турнір з професійного боксу та кікбоксингу, організований R1 Promotion @r1promotionukraine спільно з K-1 Federation @odessa_k1.federation_ на підтримку підрозділу ГУР МО «Аратта».

У програмі – виступи кращих бійців Одеси, України та ближнього зарубіжжя. На ринг вийдуть улюбленці одеської публіки: Артур Камаєв, Віктор Гуров, Богдан Бейда, а також молоді проспекти Рашад Расулов та Дмитро Ничипуренко.

Особливою інтригою вечора стануть рейтингові та титульні бої:

  • поєдинок за титул чемпіона України з К-1 за версією AWFL,

  • чемпіонські бої за звання чемпіона Південного регіону з К-1 серед професіоналів.

На фанів чекають виступи справжніх зірок: Войнова, Гурова, Трофанюка, Толстова, Сіленка, Поскочіна та інших.

Кульмінація турніру – головний бій вечора:
🥊 ДАНІЄЛ ПОРТАРЕСКУ (R1 Promotion) проти СВЯТОСЛАВА БРАТИМА (12 OZ) – протистояння ТОП-10 боксерів рейтингу України.

📅 Коли: 20 вересня 2025 року
🕔 Початок турніру – 17:00
🔥 Головні поєдинки – з 18:00
📍 Локація: Стадіон Юридичної академії, Фонтанська дорога, 23


Партнери заходу

Головні партнери:
🍎 Sunny Garden @sunnygardenua
🥊 ODIN Boxing Club @odin_sport_club
🦷 Premium Dent @premium.dent.clinic

Партнери:
🛡 ЗЕВС @zevs.ua
🚘 KEEP CAR @keepcar.auto
👨🏼‍💻 SAFENET SECURITY @safe.net.security
👨‍⚕️ Пластична хірургія @kolenda.dr
🍃 CLEAR CITY
🚑 Клініка Святої Катерини @svekaterina.ua
🏨 Туркомплекс Одеса @hotel.complex.odesa
🥊 Ліга професійного боксу @nlpbukraine

Не пропустіть вечір великого спорту, адже цей турнір обіцяє стати однією з найгучніших подій сезону!

Придбати білети: https://concert.ua/uk/booking/r1-ring-odesa/







Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 