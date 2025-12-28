Різдвяна симфонія у звучанні Юних віртуозів Одеси

27 грудня 2025 року під величними склепіннями Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України відбувся справжній музичний подарунок різдвяного часу — концерт струнного ансамблю «Юні віртуози Одеси». Цей вечір став святом натхнення, чистої краси й щирої радості, яку можуть дарувати лише справжні таланти.

«Юні віртуози Одеси» — це вихованці заслуженої артистки України Олени Єргієвої, видатної скрипальки та педагога, яка з великою любов’ю й професіоналізмом відкриває своїм учням шлях у світ високого мистецтва. Їхній різдвяний виступ засвідчив: перед одеською публікою — не просто обдаровані діти, а сформовані музиканти з тонким відчуттям стилю, ансамблевої культури та сценічної відповідальності.

У святковий вечір шанувальники класичної музики отримали справжнє естетичне задоволення. Програма концерту була вибудувана з великим смаком і внутрішньою логікою — від барокової урочистості до яскравих народних інтонацій і різдвяного настрою.

Відкриттям концерту став Концерт для чотирьох скрипок А. Вівальді, який прозвучав у виконанні Тетяни Руденко, Марії Наконечної, Аліни Попової та Олени Плетень у супроводі концертмейстера Катерини Єргієвої. Злагодженість, чіткість і радісна енергія цього твору одразу налаштували слухачів на піднесену хвилю.

Особливе захоплення викликали сторінки з циклу «Пори року» Антоніо Вівальді. «Зима» у виконанні Тетяни Руденко прозвучала переконливо й образно, а друга і третя частини у виконанні Олени Єргієвої стали справжньою майстер-класною кульмінацією вечора — глибокою, емоційною та водночас надзвичайно витонченою.

Романтичну сторінку концерту прикрасили твори Йоганнеса Брамса та Мирослава Скорика, де юні солісти — Тетяна Руденко та Марія Наконечна — продемонстрували тонке відчуття характеру музики й зрілу інтерпретацію. Яскраво й темпераментно прозвучав Полонез ре мажор Г. Венявського у виконанні Валерії Мартинової.

Справжньою родзинкою програми стало поєднання інструментального й вокального мистецтва у творі Ф. Дуранте «Danza, danza, fanciulla», де разом виступили вокальний ансамбль коледжу під керівництвом Ганни Сомкіної та струнний квартет. Це був момент щирої радості й живого музичного діалогу.

Особливу ауру цього вечора сформувала ведуча – відома музикознавиця Ельвіра Паламарчук: її точне, проникливе й тактовне слово тонко перегукувалося з музикою, допомагаючи слухачам відчути глибинний сенс кожного виконаного твору юними талантами.

Зворушливо прозвучав «Щедрик» у виконанні Аліни Попової, а фінальна частина концерту — ансамблеві твори Брамса, Крейслера, Штрауса, українські народні пісні та різдвяне попурі — наповнила зал теплом, усмішками й відчуттям справжнього свята.

Цей різдвяний концерт став не лише яскравою мистецькою подією, а й доказом того, що Одеса має потужну молоду зміну, здатну гідно продовжувати традиції класичної музики. «Юні віртуози Одеси» подарували слухачам віру в красу, талант і світло — саме те, чого так потребує різдвяний час.