Музика очікування і світла: у кірсі Святого Павла прозвучав концерт «В очікуванні Різдва»

20 грудня 2025 року, у тихий зимовий суботній вечір, під величними склепіннями Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України відбувся традиційний передсвятковий концерт «В очікуванні Різдва» — подія, що стала справжнім духовним і мистецьким дарунком для міста.

Кірха була наповнена особливою атмосферою: м’яке світло, очікування дива і щира радість зустрічі з високим мистецтвом. Численні слухачі з нетерпінням чекали на виступи чудових артистів, яких цього вечора об’єднала ведуча солістка світових оперних театрів Ханна Шафажинська (сопрано) — натхненниця і серце цього концерту.

Програма відкрилася піднесено й символічно: у виконанні органістки Вероніки Струк прозвучав хор «Діво Сіону, радій» з ораторії Георга Фрідріха Генделя «Іуда Маккавей» в обробці для органу. Потужне, урочисте звучання органу одразу налаштувало зал на величне передріздвяне переживання.

Генделівська тема продовжилася речитативом та арією з третьої частини ораторії «Месія» у виконанні Романа Арабаджі (баритон) — глибокому, драматичному, сповненому внутрішньої сили. Ліричним контрастом стала ніжна і щира Ave Maria Джуліо Каччіні у виконанні Олени Ткаченко (сопрано), яка прозвучала як особиста молитва.

Справжньою окрасою вечора стала арія баса з ораторії Йозефа Гайдна «Створення світу» у виконанні Ліна Фенцзя (бас) — переконливе, благородне звучання голосу викликало щире захоплення публіки. А «Ave Maria» Франца Шуберта у виконанні Ханни Шафажинської наповнила простір кірхи світлом, спокоєм і внутрішнім теплом.

Особливі емоції подарували дуетні номери. Зворушливий дует «Янголи» з опери Енгельберта Хумпердінка «Гензель і Гретель» у виконанні Олени Ткаченко та заслуженої артистки України Тетяни Спаської (мецо-сопрано) звучав по-дитячому чисто й щиро. А знаменита «Баркарола» Жака Оффенбаха у виконанні Олени Ткаченко та Еліни Бонар (мецо-сопрано) наповнила зал легкістю, чарівністю і святковим настроєм.

Кульмінацією концерту стала арія Турандот з опери Джакомо Пуччіні «Турандот» у виконанні Ханни Шафажинської — драматична, потужна, з яскравою емоційною напругою. А дует «Янгол миру» Вінченцо Белліні у виконанні Ханни Шафажинської та Тетяни Спаської прозвучав як музичне побажання гармонії і спокою для кожного слухача.

Особливо щиро зал сприйняв «Молитву» В. Квасневської у виконанні Тетяни Спаської — глибоку, проникливу, сповнену внутрішньої тиші. Завершення концерту було по-справжньому святковим: «Я мрію про Біле Різдво» (Cat Ballou) у виконанні Ханни Шафажинської та всесвітньо відома «Свята ніч» Адольфа Адама у дуеті з Тетяною Спаською викликали бурхливі оплески й відчуття справжнього різдвяного дива.

Ведуча концерту Крістіна Шумєєва тонко й делікатно поєднала музичні номери, створивши цілісну й натхненну драматургію вечора.

Концерт «В очікуванні Різдва» став не просто музичною подією, а справжнім святом душі — нагадуванням про світло, надію і любов, з якими ми входимо у різдвяні дні. Саме такі вечори залишаються в пам’яті надовго і дарують віру в диво.