Галерея #ARTODESSA у Літньому театрі Міського саду запрошує на відкриття персональної виставки живопису Ігоря Варєшкіна «ОДЕСЬКИЙ ПАЛІМПСЕСТ».



Відкриття відбудеться 20 березня о 17:00.

Експозиція об’єднує серію міських пейзажів, створених митцем протягом кількох років. У своїх роботах художник, добре знаний поціновувачам одеського живопису ще з 1990-х років, постає перед глядачем із новим, глибоко емоційним баченням міста. Його Одеса — меланхолійна, зворушлива, наповнена тишею старих вулиць, силуетами дерев і самотніми постатями перехожих.

У цих полотнах відчутна особлива атмосфера позачасся: обриси старих будинків ніби зберігають пам’ять поколінь, а саме місто постає як багатошаровий простір, де минуле невіддільне від сучасності. Подібно до стародавнього рукопису-палімпсесту, крізь повсякденність проступають приховані сенси та історії.

Сам автор визначає свою концепцію як спробу передати «геній місця» — невидиму сутність міста. Для нього Одеса — це не лише архітектура чи краєвид, а живий організм, у якому кожен фасад має свій характер і біографію. Художник створює не документальні «види», а внутрішній портрет міста — як стан, відчуття і простір, що формує людину.

Виставка буде цікавою всім, хто прагне побачити Одесу поза туристичними штампами — як глибокий, багатовимірний образ, сповнений пам’яті та сенсів.