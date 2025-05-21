Анонс події: Виставка «Скульптура. Час. Пам’ять» у галереї «#ARTODESSA»

Галерея «#ARTODESSA» Літнього театру Міського саду запрошує одеситів та гостей міста на відкриття виставки скульптури «Скульптура. Час. Пам’ять», присвяченої 160-річчю Одеського художнього коледжу ім. М. Б. Грекова.

Відкриття відбудеться 21 травня о 17:00.

Унікальний мистецький проєкт об’єднує роботи студентів, викладачів та випускників легендарної «Греківки» — навчального закладу з багатою історією та яскравими традиціями скульптурної школи.

За 160 років існування коледжу його ім’я увійшло в історію завдяки таким видатним скульпторам, як Луїджі Іоріні, Борис Едуардс, Петро Метковіцер, Іван Паоліні, Яків Бродський, Йосип Мормоне, Еміль Боскі, Яків Борченко, Михайло Петросян, Іван Паровиченко. Їхній внесок у мистецтво Одеси та України неможливо переоцінити.

Усі етапи історії закладу — від класичних основ до сучасного експерименту — відбито в іменах його вихованців: Антон Чубін, Володимир Турта, Кім Литвак, Таїсія Судьїна, Микола Єрьоменко, Іларіон Стаднік, Людмила Колесник, Борис Бєлов, Олександр Коваль, Зоя Ломикіна, Михайло Зорін, Віктор Тиблевич — і це лише частина довгого списку талановитих митців.

Сьогодні традицію продовжують сучасні майстри — викладачі відділення «Скульптура» Юрій Зільберберг, Андрій Ахтирський, Дмитро Запорожець, що виховують нове покоління скульпторів, відкритих до експериментів і нових форм.

Понад 50 творів, виконаних у різних матеріалах — камені, металі, глині, дереві, гіпсі, полімері — демонструють сміливість, глибину й різноманіття сучасної української скульптури. Ці роботи не лише продовжують традиції, а й окреслюють нові напрями розвитку міського мистецького середовища.

Це вже друга спроба реалізувати проєкт у галереї «#ARTODESSA»: уперше виставку «Греківка. Скульптура» було відкрито 15 лютого 2022 року, проте війна зупинила її всього через тиждень. Тепер, попри виклики часу, виставка повертається, аби знову дати можливість доторкнутися до мистецтва — живого, глибокого, вічного.

Не пропустіть цю подію!

Виставка триватиме в галереї «#ARTODESSA» — місці, де скульптура знаходить нове життя, нові сенси і нову аудиторію.

Вхід вільний.

Локація: Літній театр Міського саду, галерея «#ARTODESSA».