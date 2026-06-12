Найзаможніші сім’ї світу зменшують інвестиції в долар США – звіт UBS

Найзаможніші сім’ї світу поступово зменшують свою залежність від долара США. На це впливають геополітична напруженість і зростання державного боргу, які змушують інвесторів переоцінювати портфельні ризики. Про це йдеться у звіті швейцарської банківської групи UBS.

Деталі

Згідно з дослідженням, приблизно дві третини опитаних сімейних офісів очікують, що довіра до долара як глобальної резервної валюти знизиться протягом найближчого року. Майже половина учасників опитування вважає, що їхні портфелі надто сильно прив’язані до американської валюти. В UBS пояснюють це зростанням прагнення інвесторів до диверсифікації на тлі невизначеності у світовій економіці.

Опитування проводилося з 22 січня до 30 березня 2026 року – ще до періоду, коли долар почав випереджати низку інших валют за динамікою курсу.

Водночас заможні родини продовжують активно цікавитися альтернативними напрямами інвестування: сімейні офіси збільшують вкладення у приватний капітал, інфраструктурні проєкти та нерухомість.

У звіті також зазначається, що інвестори дедалі більше уваги приділяють регіональній диверсифікації та шукають способи знизити залежність від окремих валют і ринків.

«Геополітичні ризики та фіскальний тиск стають ключовими факторами при ухваленні інвестиційних рішень», – йдеться у звіті UBS.

За даними банку, сімейні офіси, які брали участь в опитуванні, управляють статками сімей із середнім чистим капіталом близько $2,7 млрд, тоді як середній обсяг активів під управлінням становить приблизно $1,1 млрд.

Контекст

14 травня Сенат США затвердив Кевіна Ворша на посаді 17-го голови Федеральної резервної системи. За кандидатуру, висунуту президентом Дональдом Трампом, проголосували 54 сенатори, проти – 45. Це найнижчий рівень підтримки для керівника ФРС із 1977 року, відколи призначення на цю посаду почали вимагати схвалення Сенату.

Первинне висунення Ворша частково заспокоїло частину інвесторів, однак подальший публічний тиск з боку Трампа знову посилив занепокоєння щодо незалежності американського центробанку.

Аналітики Bank of America зазначили, що сам факт номінації Ворша не призвів до зростання попиту на долар чи відновлення оптимізму щодо американських активів. Навпаки, керівники активів зайняли найпесимістичнішу позицію щодо долара США більш ніж за 10 років, свідчить опитування банку. Інвестори дедалі активніше роблять ставки на подальше ослаблення американської валюти на тлі непередбачуваної політики Вашингтона та очікуваного зниження ставок ФРС.

Призначення Ворша відбувається на тлі посилення політичного тиску на ФРС з боку Дональда Трампа, який неодноразово закликав регулятора швидше знижувати процентні ставки та критикував керівництво центробанку.

Під час слухань у Сенаті демократи ставили Воршу питання про те, чи зможе він зберегти незалежність ФРС від Білого дому. У відповідь він заявив, що не давав Трампу жодних обіцянок щодо монетарної політики.





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