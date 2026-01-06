Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар січня 2026 року *

Репертуар січня 2026 року *
2 п’ятниця Щенячий патруль 11:00
Шафа 18:00
3 субота Ніч перед Різдвом (цільова) 12:00
Ніч перед Різдвом 17:00
4 неділя #ЛАВЧІЗПІС 11:00
За двома зайцями 16:00
6 вівторок Ніч перед Різдвом 18:00
9 п’ятниця Не сподіваючись на мрію 18:00
10 субота Ніч перед Різдвом (цільова) 12:00
Ніч перед Різдвом 17:00
11 неділя #ЛАВЧІЗПІС 11:00
Ромео і Джульєтта 16:00
13 вівторок HOTEL 57: Різдво колишніх 18:00
14 середа Казка про 12 місяців 18:00
15 четвер Казка про 12 місяців 18:00
16 п’ятниця Очарований Боккаччо 18:00
17 субота У джазі тільки дівчата 16:00
18 неділя Канкан 16:00
19 понеділок Макбет 18:00
20 вівторок The Harry Potter Symphony 19:00
21 середа Останній палко закоханий 18:00
22 четвер Не сподіваючись на мрію 18:00
23 п’ятниця Гуцулка Ксеня 18:00
24 субота Принцеса цирку 16:00
25 неділя Ісус Христос — суперзірка 16:00
27 вівторок Тривога по-одеськи 18:30
28 середа HARRY ON ICE 18:00
29 четвер HARRY ON ICE 18:00
30 п’ятниця Ніч у Венеції 18:00
31 субота Канкан 16:00
* у репертуарі можливі зміни