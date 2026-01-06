 
Информация к новости
0
Сьогодні, 10:00

Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар січня 2026 року *

Категория: Новини

Репертуар січня 2026 року *

2 п’ятниця Щенячий патруль 11:00

Шафа 18:00

3 субота Ніч перед Різдвом (цільова) 12:00

Ніч перед Різдвом 17:00

4 неділя #ЛАВЧІЗПІС 11:00

За двома зайцями 16:00

6 вівторок Ніч перед Різдвом 18:00

9 п’ятниця Не сподіваючись на мрію 18:00

10 субота Ніч перед Різдвом (цільова) 12:00

Ніч перед Різдвом 17:00

11 неділя #ЛАВЧІЗПІС 11:00

Ромео і Джульєтта 16:00

13 вівторок HOTEL 57: Різдво колишніх 18:00

14 середа Казка про 12 місяців 18:00

15 четвер Казка про 12 місяців 18:00

16 п’ятниця Очарований Боккаччо 18:00

17 субота У джазі тільки дівчата 16:00

18 неділя Канкан 16:00

19 понеділок Макбет 18:00

20 вівторок The Harry Potter Symphony 19:00

21 середа Останній палко закоханий 18:00

22 четвер Не сподіваючись на мрію 18:00

23 п’ятниця Гуцулка Ксеня 18:00

24 субота Принцеса цирку 16:00

25 неділя Ісус Христос — суперзірка 16:00

27 вівторок Тривога по-одеськи 18:30

28 середа HARRY ON ICE 18:00

29 четвер HARRY ON ICE 18:00

30 п’ятниця Ніч у Венеції 18:00

31 субота Канкан 16:00


* у репертуарі можливі зміни




