Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар жовтня 2025 року *

     3 п’ятниця        За двома зайцями     18:00

     4 субота           Ніч у Венеції     16:00

     5 неділя            Брехуха     16:00

     6 понеділок     Ребелія     14:30, 18:30

     7 вівторок       Made in Odesa     18:30

     8 середа           Тіна Кароль     18:00                

     9 четвер           Фантастична плутанина     18:00

     10 п’ятниця      Сільва     18:00

     11 субота         Ромео та Джульєтта     16:00

     12 неділя          У джазі тільки дівчата     16:00

     13 понеділок   Klavdia Petrivna     18:00

     14 вівторок     Fantasy Film Soundtracks     19:00

     15 середа         LADIES’ NIGHT     17:30

     17 п’ятниця      Гуцулка Ксеня     18:00

     18 субота         Скрипаль на даху     16:00

     19 неділя          Очарований Боккаччо     16:00                

     20 понеділок   Будьте як вдома     18:00                                                                               

     21 вівторок               Шафа     18:00 

     22 середа         Максим Бородін     18:30

     24 п’ятниця      Ромео та Джульєтта     18:00

     25 субота         Ісус Христос — суперзірка     16:00

     26 неділя          Принцеса цирку     16:00

     27 понеділок   З цією виставою щось не так     18:00                

     28 вівторок     З цією виставою щось не так     18:00                

     29 середа         The Bohemians. Queen Tribute Show     19:00

     31 п’ятниця     Справжня. Бенефіс І. Ковальської     18:00

* у репертуарі можливі зміни




