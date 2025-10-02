Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар жовтня 2025 року *

3 п’ятниця За двома зайцями 18:00

4 субота Ніч у Венеції 16:00

5 неділя Брехуха 16:00

6 понеділок Ребелія 14:30, 18:30

7 вівторок Made in Odesa 18:30

8 середа Тіна Кароль 18:00

9 четвер Фантастична плутанина 18:00

10 п’ятниця Сільва 18:00

11 субота Ромео та Джульєтта 16:00

12 неділя У джазі тільки дівчата 16:00

13 понеділок Klavdia Petrivna 18:00

14 вівторок Fantasy Film Soundtracks 19:00

15 середа LADIES’ NIGHT 17:30

17 п’ятниця Гуцулка Ксеня 18:00

18 субота Скрипаль на даху 16:00

19 неділя Очарований Боккаччо 16:00

20 понеділок Будьте як вдома 18:00

21 вівторок Шафа 18:00

22 середа Максим Бородін 18:30

24 п’ятниця Ромео та Джульєтта 18:00

25 субота Ісус Христос — суперзірка 16:00

26 неділя Принцеса цирку 16:00

27 понеділок З цією виставою щось не так 18:00

28 вівторок З цією виставою щось не так 18:00

29 середа The Bohemians. Queen Tribute Show 19:00

31 п’ятниця Справжня. Бенефіс І. Ковальської 18:00

* у репертуарі можливі зміни