В Одессе усиливают меры по иммунопрофилактике дифтерии и столбняка. К работе мобильных пунктов вакцинации присоединились медработники центров первичной медико-санитарной помощи города.
В течение этой недели все желающие одесситы в возрасте от 18 лет могут бесплатно привиться против дифтерии и столбняка в вакцинальных автобусах и кабинетах прививок. Медики напоминают: взрослым необходимо проходить ревакцинацию от этих опасных инфекций каждые 10 лет.
Дифтерия и столбняк относятся к крайне опасным болезням и могут иметь смертельные последствия. Вакцинация остается самым надежным, безопасным и эффективным способом защиты. Прививки проводятся бесплатно.
Адреса кабинетов прививок в ЦПМСП Одессы:
КНП «ЦПМСП №2»
- Обсерваторный пер., 8
- ул. Добровольцев, 26
- ул. Сегедская, 16
- ул. Пастера, 56
КНП «ЦПМСП №3» Одесского городского совета
- Фонтанская дор., 30/32
- Фонтанская дор., 110
- Люстдорфская дор., 170
- ул. Семьи Глодан, 63/1
- пер. Рислинга, 9
- ул. Научная, 48/1
- ул. Ю. Геллера, 43
ЦПМСП №4
- ул. Левитана, 62
- ул. Академика Филатова, 7а
КНП ЦПМСП №5 ОМР
- ул. Семена Палия, 83/1
- ул. Академика Заболотного, 59/1
- просп. Князя Владимира Большого, 159
КНП «ЦПМСП №16» ОМР
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1
- ул. Житомирская, 2
- ул. Болгарская, 38
- ул. Бугаевская, 46
- ул. Ю. Фесенко, 11
ЦПМСП №18 (Одесса)
- ул. Героев обороны Одессы, 52
- ул. Чепиги, 54
- ул. Торговая, 29/31
КНП «Консультативно-диагностический центр №29» ОМР
- ул. Академика Заболотного, 32а