В Одессе усиливают меры по иммунопрофилактике дифтерии и столбняка. К работе мобильных пунктов вакцинации присоединились медработники центров первичной медико-санитарной помощи города.

В течение этой недели все желающие одесситы в возрасте от 18 лет могут бесплатно привиться против дифтерии и столбняка в вакцинальных автобусах и кабинетах прививок. Медики напоминают: взрослым необходимо проходить ревакцинацию от этих опасных инфекций каждые 10 лет.

Дифтерия и столбняк относятся к крайне опасным болезням и могут иметь смертельные последствия. Вакцинация остается самым надежным, безопасным и эффективным способом защиты. Прививки проводятся бесплатно.

Адреса кабинетов прививок в ЦПМСП Одессы:

КНП «ЦПМСП №2»

Обсерваторный пер., 8 ул. Добровольцев, 26 ул. Сегедская, 16 ул. Пастера, 56

КНП «ЦПМСП №3» Одесского городского совета

Фонтанская дор., 30/32 Фонтанская дор., 110 Люстдорфская дор., 170 ул. Семьи Глодан, 63/1 пер. Рислинга, 9 ул. Научная, 48/1 ул. Ю. Геллера, 43

ЦПМСП №4

ул. Левитана, 62 ул. Академика Филатова, 7а

КНП ЦПМСП №5 ОМР

ул. Семена Палия, 83/1 ул. Академика Заболотного, 59/1 просп. Князя Владимира Большого, 159

КНП «ЦПМСП №16» ОМР

ул. Ивана и Юрия Лип, 1 ул. Житомирская, 2 ул. Болгарская, 38 ул. Бугаевская, 46 ул. Ю. Фесенко, 11

ЦПМСП №18 (Одесса)

ул. Героев обороны Одессы, 52 ул. Чепиги, 54 ул. Торговая, 29/31

КНП «Консультативно-диагностический центр №29» ОМР