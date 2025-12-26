 
Сьогодні, 12:00

Жителі Одеси можуть безкоштовно прищепитися від дифтерії та правця

В Одессе усиливают меры по иммунопрофилактике дифтерии и столбняка. К работе мобильных пунктов вакцинации присоединились медработники центров первичной медико-санитарной помощи города.

В течение этой недели все желающие одесситы в возрасте от 18 лет могут бесплатно привиться против дифтерии и столбняка в вакцинальных автобусах и кабинетах прививок. Медики напоминают: взрослым необходимо проходить ревакцинацию от этих опасных инфекций каждые 10 лет.

Дифтерия и столбняк относятся к крайне опасным болезням и могут иметь смертельные последствия. Вакцинация остается самым надежным, безопасным и эффективным способом защиты. Прививки проводятся бесплатно.

Адреса кабинетов прививок в ЦПМСП Одессы:

КНП «ЦПМСП №2»

  1. Обсерваторный пер., 8
  2. ул. Добровольцев, 26
  3. ул. Сегедская, 16
  4. ул. Пастера, 56

КНП «ЦПМСП №3» Одесского городского совета

  1. Фонтанская дор., 30/32
  2. Фонтанская дор., 110
  3. Люстдорфская дор., 170
  4. ул. Семьи Глодан, 63/1
  5. пер. Рислинга, 9
  6. ул. Научная, 48/1
  7. ул. Ю. Геллера, 43

ЦПМСП №4

  1. ул. Левитана, 62
  2. ул. Академика Филатова, 7а

КНП ЦПМСП №5 ОМР

  1. ул. Семена Палия, 83/1
  2. ул. Академика Заболотного, 59/1
  3. просп. Князя Владимира Большого, 159

КНП «ЦПМСП №16» ОМР

  1. ул. Ивана и Юрия Лип, 1
  2. ул. Житомирская, 2
  3. ул. Болгарская, 38
  4. ул. Бугаевская, 46
  5. ул. Ю. Фесенко, 11

ЦПМСП №18 (Одесса)

  1. ул. Героев обороны Одессы, 52
  2. ул. Чепиги, 54
  3. ул. Торговая, 29/31

КНП «Консультативно-диагностический центр №29» ОМР

  1. ул. Академика Заболотного, 32а

 




