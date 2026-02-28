Немецкие депутаты приняли решение о реализации в национальном законодательстве миграционной реформы, одобренной в Евросоюзе в 2024 году. Некоторые положения принятого в пятницу Бундестагом закона даже более жесткие, чем на уровне ЕС, но при этом мигранты, получившие разрешение на пребывание, смогут раньше выходить на рынок труда.

Новые правила, которые вступят в силу 12 июня, усиливают контроль и ограничивают права просителей убежища, а также направлены на унификацию процедур в ЕС. Ключевые элементы реформы — обязательная проверка личности прибывающих и рассмотрение прошений на внешних границах ЕС для выходцев из стран с низким уровнем признания статуса беженца (20% одобрений и ниже), отмечает Deutsche Welle. Для Германии это означает, что процедуры будут применяться в международных аэропортах и морских портах. В случае отказа соискатели убежища могут быть депортированы прямо оттуда.

