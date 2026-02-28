 
Информация к новости
0
Сьогодні, 18:00

Німеччина посилила правила надання притулку

Категория: Новини / Політика

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Немецкие депутаты приняли решение о реализации в национальном законодательстве миграционной реформы, одобренной в Евросоюзе в 2024 году. Некоторые положения принятого в пятницу Бундестагом закона даже более жесткие, чем на уровне ЕС, но при этом мигранты, получившие разрешение на пребывание, смогут раньше выходить на рынок труда.

Новые правила, которые вступят в силу 12 июня, усиливают контроль и ограничивают права просителей убежища, а также направлены на унификацию процедур в ЕС. Ключевые элементы реформы — обязательная проверка личности прибывающих и рассмотрение прошений на внешних границах ЕС для выходцев из стран с низким уровнем признания статуса беженца (20% одобрений и ниже), отмечает Deutsche Welle. Для Германии это означает, что процедуры будут применяться в международных аэропортах и морских портах. В случае отказа соискатели убежища могут быть депортированы прямо оттуда.

Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 