В Одессе разоблачили завышение стоимости блоков бесперебойного питания и аккумуляторов для светофоров: из бюджета было переплачено более 20,7 миллиона гривен.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В организации схемы следствие подозревает директора одного из предприятий, который фактически контролирует группу компаний, рассказывает прокуратура.

К ее реализации он привлек должностных лиц коммунального учреждения "Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение" Одесского городского совета, адвоката и руководителей еще двух предприятий.

В 2024 году подконтрольные компании регулярно выигрывали тендеры и поставляли оборудование по заведомо завышенным ценам, утверждает прокуратура.

"Во время обысков в помещениях коммунального учреждения, по месту жительства фигурантов и по адресам предприятий изъяты черновые записи, расчеты стоимости оборудования и материалы, подтверждающие согласование цен между компаниями", - говорится в сообщении.

О подозрении прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили 7 лицам: двум должностным лицам КУ "СМЭП", владельцу группы компаний, двум директорам, адвокату и сотруднику подконтрольного предприятия. Им инкриминируют завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения, один из должностных лиц коммунального учреждения - отстранен от должности, сообщает Офис генпрокурора.



