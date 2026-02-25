В Украине в конце прошлой недели оптовые цены на светлые нефтепродукты резко пошли вверх вслед за внешним рынком.

Об этом сообщает отраслевое издание Enkorr.

На это оперативно отреагировали крупные сети. Начиная с выходных, стелы ОККО и WOG, а впоследствии и UKRNAFTA с UPG выросли на 1 грн/л, достигнув исторического максимума.

Что касается сжиженного газа, то изменения носили единичный характер и догоняли предыдущий рост опта.

Согласно мониторингу Консалтинговой группы "А-95", в конце прошлой недели средняя оптовая стоимость бензина за три дня, с 18 по 20 февраля, выросла на 0,5 грн/л (52,50 грн/л), дизельного топлива - на 1,37 грн/л (53,32 грн/л).

В недельной динамике оптовые цены на бензин почти не изменились, что, скорее всего, связано с замещением ажиотажной составляющей внешним фактором.

На прошлой неделе, с 16 по 20 февраля, европейские котировки на бензин выросли чуть более чем на $35/т, или 1,37 грн/л. Дизель подорожал на 2,23 грн/л.

В то же время на заправочных станциях средние цены на "светлые" прибавили по 50 коп./л, увеличившись до максимальных показателей с начала 2022 года - 61,49 грн/л и 61,15 грн/л соответственно.

Сжиженный газ почти не изменился и составил 38,52 грн/л.

Напомним:

В Украине продажи светлых нефтепродуктов в январе 2026 года выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

