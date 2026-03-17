Иран, вероятно, осуществил крупнейшую кибератаку против США. Об этом сообщает американскаяThe Wall Street Journal.

Издание пишет, что начались серьёзные перебои в работе глобальной компании по производству медицинского оборудования Stryker. Инцидент ограничился её внутренними системами Microsoft.

В результате некоторые больницы могли испытывать временные задержки при передаче медицинских данных, однако подключённые продукты не пострадали и безопасны для использования.

Группа Handala, взявшая на себя ответственность за атаку, позиционирует себя как независимый хактивистский коллектив, но западные эксперты и американские власти считают, что она работает на иранское правительство, в частности на Министерство разведки и безопасности Ирана (MOIS).

Эта атака перенесла конфликт, который до сих пор в основном ограничивался Персидским заливом, на территорию Соединённых Штатов и показала, как Иран может расширять свои ответные действия на военную кампанию США и Израиля.