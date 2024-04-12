Соединенные Штаты ожидают, что Иран может атаковать Израиль, однако атака не будет столь крупномасштабной для того, чтобы Вашингтон вмешался в конфликт, заявил источник в Белом доме.

Ранее Белый дом заявил, что Вашингтон не хочет распространения конфликта на Ближнем Востоке и США заверили Иран в своей непричастности к авиаудару по Дамаску, в результате которого погиб высокопоставленный иранский военачальник.

Администрация США предостерегла Иран от использования этой атаки как предлога для дальнейшей эскалации в регионе.

Бомбу на здание посольства Ирана в Дамаске в понедельник, предположительно, сбросил израильский военный самолет. В результате атаки погиб высокопоставленный иранский генерал и еще шесть иранских военных, что усилило напряженность в регионе, в котором продолжается война в Газе. Иран пообещал отомстить Израилю за это нападение.

Иранские источники сообщили Reuters, что Тегеран дал понять Вашингтону, что он ответит на атаку Израиля на посольство в Сирии таким образом, чтобы избежать крупной эскалации, и не будет действовать поспешно, поскольку Тегеран настаивает на выполнении своих требований, включая перемирие в Газе.

ВС США находятся в повышенной боевой готовности в связи с возможными ответными ударами Ирана, и американские дипломаты работают над снижением напряженности.

Палестинская исламистская группа ХАМАС атаковала Израиль 7 октября, убив, по израильским подсчетам, 1200 человек. Военная операция Израиля против находящегося под властью ХАМАС сектора Газа с тех пор унесла жизни более 33 000 человек по данным местного министерства здравоохранения, вынудив покинуть дома почти всё население Газы - 2,3 миллиона человек, вызвала гуманитарный кризис и привела к обвинениям в геноциде, которые Израиль отрицает.

Проиранские группировки заявили о поддержке палестинцев, осуществляя атаки из Ливана, Йемена и Ирака. Тегеран пока что избегал прямого противостояния с Израилем или Соединенными Штатами, одновременно заявляя о поддержке своих союзников на Ближнем Востоке.

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